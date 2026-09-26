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Стояв на захисті України з 2023 року. Згадаймо Юрія Кузьмова

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Стояв на захисті України з 2023 року. Згадаймо Юрія Кузьмова
Юрію Кузьмову назавжди 53 роки
колаж: glavcom.ua

Понад два десятиліття присвятив професійній діяльності у сфері зв’язку

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Юрія Кузьмова.

53-річний штаб-сержант Юрій Кузьмов помер 17 вересня 2026 року у медичному закладі на Дніпропетровщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Юрій Кузьмов народився 10 червня 1973 року в селі Вівся на Хмельниччині. Навчався у місцевій школі, а згодом – у Борщівському радгосп-технікумі та Київському інституті зв’язку.

Понад два десятиліття присвятив професійній діяльності у сфері зв’язку. Тут він пройшов шлях від техніка 2-ї категорії та інспектора електрозв’язку до провідного інженера Рівненського обласного відділу Західної філії Українського державного центру радіочастот.

У березні 2023 року Юрій Кузьмов добровільно став на захист Батьківщини.

У березні 2023 року Юрій Кузьмов добровільно став на захист Батьківщини
У березні 2023 року Юрій Кузьмов добровільно став на захист Батьківщини
фото: Рівненська міська рада

«Він усе вмів робити своїми руками. Юрій розумівся на техніці та електроніці – це була людина-енциклопедія. Він завжди усім допомагав, був надзвичайно працьовитим та відповідальним. Побратими розповідали, що його не можна було змусити поїсти, він завжди був у роботі – навіть у вихідні чи відпустки. Юрій був нагороджений відзнакою «За сумлінну службу» головнокомандувача Збройних сил України», – розповіла дружина захисника.

Поховали воїна 23 вересня 2026 року на Алеї Героїв кладовища «Нове» у Рівному.

У захисника залишилися дружина, донька, мама та брат.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять хвилина мовчання

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