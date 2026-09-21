Російський дрон влучив у корпус Запорізького національного університету

Дрон РФ влучив у корпус ЗНУ, який є об'єктом культурної спадщини

Значна частина історичної будівлі вигоріла, ще два навчальні корпуси зазнали пошкоджень

Російський безпілотник у ніч проти 21 вересня влучив у навчальний корпус Запорізького національного університету. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, значна частина будівлі вигоріла. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Запорізький національний університет.

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Запоріжжя зазнало атаки безпілотниками близько 03:00. Після ворожих ударів на місцях влучань виникли пожежі. Пряме влучання зафіксовано у навчальний корпус №3 Запорізького національного університету. Будівля має статус об'єкта культурної спадщини. Внаслідок удару значна частина корпусу вигоріла.

Пошкоджень зазнали також два сусідні навчальні корпуси університету – №4 та №5. У будівлях вибито значну кількість вікон. За даними університету, серед студентів та співробітників ЗНУ постраждалих немає.

Наразі фахівці обстежують пошкоджені будівлі та продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки. В університеті також працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури та залученням необхідних для цього ресурсів.

Нагадаємо, вночі 21 вересня російські війська масовано атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу в різних районах міста зафіксовано руйнування.

За даними рятувальників, внаслідок російської атаки травмовано п'ятьох людей. Ще п'ятьох осіб надзвичайники врятували, а 14 – евакуювали.