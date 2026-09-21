Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Російський дрон влучив у корпус Запорізького національного університету

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Російський дрон влучив у корпус Запорізького національного університету
Дрон РФ влучив у корпус ЗНУ, який є об'єктом культурної спадщини
скриншот з відео

Значна частина історичної будівлі вигоріла, ще два навчальні корпуси зазнали пошкоджень

Російський безпілотник у ніч проти 21 вересня влучив у навчальний корпус Запорізького національного університету. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, значна частина будівлі вигоріла. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Запорізький національний університет.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Запоріжжя зазнало атаки безпілотниками близько 03:00. Після ворожих ударів на місцях влучань виникли пожежі. Пряме влучання зафіксовано у навчальний корпус №3 Запорізького національного університету. Будівля має статус об'єкта культурної спадщини. Внаслідок удару значна частина корпусу вигоріла.

Підписуйтеся на сторінку «Главкома» у соціальній мережі Х

Пошкоджень зазнали також два сусідні навчальні корпуси університету – №4 та №5. У будівлях вибито значну кількість вікон. За даними університету, серед студентів та співробітників ЗНУ постраждалих немає.

Наразі фахівці обстежують пошкоджені будівлі та продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки. В університеті також працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури та залученням необхідних для цього ресурсів.

Нагадаємо, вночі 21 вересня російські війська масовано атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу в різних районах міста зафіксовано руйнування.

За даними рятувальників, внаслідок російської атаки травмовано п'ятьох людей. Ще п'ятьох осіб надзвичайники врятували, а 14 – евакуювали.

Читайте також:

Теги: Запоріжжя окупанти дрон росія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іжорський промисловий майданчик – одна з найбільших промислових зон Санкт-Петербурга
У Петербурзі спалахнула масштабна пожежа на складі: дрони не причетні
23 серпня, 04:44
Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що Норвегія – один із ключових партнерів України
Україна та Норвегія уклали Drone Deal
24 серпня, 06:15
Ніхто з рятувальників не постраждав
Запорізька область: окупанти вдарили по пожежно-рятувальному підрозділу (фото)
31 серпня, 08:53
Комплекс «Новатек» загорівся після українського удар
Україна завдала удару по комплексу «Новатек» у Ленінградській області
1 вересня, 16:53
Активізацію гібридних атак пов'язують із розчаруванням Путіна відсутністю успіхів на полі бою в Україні
Росія ризикує спровокувати відкрите протистояння з НАТО, влаштовуючи провокації у Європі – NYT
5 вересня, 03:08
Втрати ворога станом на 6 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 6 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
6 вересня, 07:05
Водночас речник Путіна повторив тезу Кремля про нібито готовність Росії до мирного врегулювання війни
Кремль відреагував на пропозицію України стосовно енергетичного перемир’я
10 вересня, 18:22
Атака на Україну, вибухи у РФ та окупованій Луганщині: головне за ніч 18 вересня
Атака на Україну, вибухи у РФ та окупованій Луганщині: головне за ніч 18 вересня
18 вересня, 05:43
Триває 1666-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 16 вересня 2026 року
16 вересня, 08:19

Події в Україні

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Російський дрон влучив у корпус Запорізького національного університету
Російський дрон влучив у корпус Запорізького національного університету
Вокзал Лозової вдруге за півтора місяця потрапив під російський удар
Вокзал Лозової вдруге за півтора місяця потрапив під російський удар
Карта бойових дій в Україні станом на 21 вересня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 21 вересня 2026 року
Російська атака пошкодила склади мережі супермаркетів на Одещині
Російська атака пошкодила склади мережі супермаркетів на Одещині
Російські військові почали відмовлятися від наказів на одному з напрямків – ISW
Російські військові почали відмовлятися від наказів на одному з напрямків – ISW

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 вересня: ситуація на фронті
196K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 вересня 2026
149K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
145K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
70K
Бріжит Макрон програла суд журналістці, яка назвала її чоловіком

Новини

В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
18 вересня, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
17 вересня, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
16 вересня, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua