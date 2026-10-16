ЄС оголосив про нові кроки для посилення тиску на Росію

Євросоюз також планує координувати з партнерами подальші кроки для скорочення доходів Росії від енергетики

Лідери Євросоюзу закликали посилити контроль за перевезеннями російської нафти та перекрити можливості обходу санкцій

Європейський Союз має намір і надалі посилювати економічний тиск на Росію, щоб змусити Кремль припинити війну проти України та перейти до змістовних переговорів. Серед пріоритетів – скорочення енергетичних доходів Москви, боротьба з обходом санкцій і обмеження діяльності російського тіньового флоту. Про це йдеться у висновках саміту Європейської ради, який відбувся 15-16 жовтня у Брюсселі, пише «Главком».

«Європейський Союз залишається сповненим рішучості й надалі посилювати тиск на Росію, щоб вона припинила свою жорстоку загарбницьку війну та розпочала змістовні переговори задля досягнення миру», – зазначили європейські лідери.

У висновках саміту лідери ЄС привітали ухвалення 21-го пакета санкцій проти Росії та закликали забезпечити швидке й ефективне виконання обмежувальних заходів, зокрема тих, що стосуються російських суден.

Євросоюз також планує координувати з партнерами подальші кроки для скорочення доходів Росії від енергетики, усунення прогалин у санкційному режимі та протидії спробам його обходу.

Окрему увагу приділили так званому тіньовому флоту, який Росія використовує для перевезення нафти в обхід обмежень. За задумом ЄС, необхідно послабити економічну модель роботи таких суден, щоб ускладнити отримання доходів від експорту російських енергоносіїв.

Європейські лідери наголосили на необхідності комплексного контролю за всім маршрутом перевезення нафти, а також тіснішої координації між країнами ЄС і міжнародними партнерами.

Серед можливих заходів – збільшення кількості оглядів суден відповідно до норм міжнародного права, зокрема Конвенції ООН з морського права. У Євросоюзі пояснюють, що такі перевірки мають допомогти реагувати не лише на порушення санкцій, а й на екологічні ризики та загрози безпеці судноплавства.

Варто нагадати, президент України Володимир Зеленський після саміту Європейського Союзу в Брюсселі провів брифінг, під час якого прокоментував оборонну допомогу партнерів, ситуацію з постачанням ракет для систем Patriot, обмеження роботи Starlink та перспективи використання заморожених російських активів. Він також розповів про можливу участь Європи в переговорному процесі щодо завершення війни.