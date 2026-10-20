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Президент пояснив, за якої умови переговори про майбутнє України будуть прийнятними

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Президент пояснив, за якої умови переговори про майбутнє України будуть прийнятними
Президент зробив заяви після зустрічі зі спеціальним посланцем президента США
фото: скриншот з відео

Зеленський: Якщо йдеться про Україну та наше майбутнє, це прийнятно лише тоді, коли ми сидимо за столом переговорів

Президент Володимир Зеленський заявив, що будь-які переговори щодо майбутнього України мають відбуватися за участю української сторони. Про це він заявив після зустрічі зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом в Осло, передає «Главком».

«Якщо йдеться про Україну та наше майбутнє, це прийнятно лише тоді, коли ми сидимо за столом переговорів. Це абсолютно зрозуміло», – сказав президент.

Зокрема, Зеленський підкреслив, що говорив про тристоронню зустріч на рівні лідерів України, США та Росії, а не про переговори за участю Дональда Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна. «Я не знаю, що вони планують обговорювати на тристоронній зустрічі між Америкою, Китаєм і Росією. Це вже їхня справа», – додав він.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Марко Рубіо підтвердив, що обговорювалася можлива зустріч російського диктатора Володимира Путіна, президента США Дональда Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна.

Водночас Китай не підтвердив підготовку зустрічі президента США Дональда Трампа, голови КНР Сі Цзіньпіна та глави Кремля Володимира Путіна. Пекін заявив, що наразі не має додаткової інформації щодо цієї ініціативи.

До слова, президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість проведення тристоронніх переговорів між президентом США Дональдом Трампом, лідером Китаю Сі Цзіньпіном та російським диктатором Володимиром Путіним без участі України. Глава держави наголосив, що Київ має бути залучений до консультацій, якщо під час зустрічі обговорюватимуть українське питання.

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Теги: війна Володимир Зеленський переговори

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