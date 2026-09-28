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Окупанти вдарили по центру Дніпра: спалахнула пожежа (оновлено)

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Окупанти вдарили по центру Дніпра: спалахнула пожежа (оновлено)
Попередньо, удар припав по офісній будівлі, де вирує пожежа
фото: Дніпропетровська ОДА

Внаслідок атаки пошкоджено офісну будівлю, на місці працюють екстрені служби

Російські війська завдали удару по центральній частині Дніпра. Внаслідок атаки в офісній будівлі виникла пожежа. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, пише «Главком».

Пізніше стало відомо, що кількість поранених через атаку окупантів зросла до 12 осіб.

Наслідки удару окупантів
Наслідки удару окупантів
фото: Дніпропетровська ОДА

За його словами, ворог атакував місто, після чого спалахнула пожежа. Попередньо, удар припав по офісній будівлі в центрі Дніпра. Інформація про наслідки атаки та постраждалих уточнюється. На місці працюють відповідні служби.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що російські війська вдарили по місцю, де перебувало багато людей. За його словами, є поранені, а кілька людей наразі не виходять на зв’язок.

Наслідки удару окупантів
Наслідки удару окупантів
фото: Дніпропетровська ОДА

Варто зазначити, що окупанти регулярно обстрілюють місто. Російська терористична армія нещодавно завдала удару балістикою по компанії «Інтерпайп» в Дніпрі. Черз це загило четверо співробітників підприємства.

Також в результаті ворожої атаки пошкоджено основне виробниче обладнання та інфраструктура підприємства, виробництво продукції зупинене. Фахівці оцінюють наслідки терористичної атаки та терміни відновлення, а також проводять необхідні аварійно-ремонтні роботи.

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Теги: війна Дніпро обстріл

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