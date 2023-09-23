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В одеській поліції служить кіт Патрон

Надія Карбунар
glavcom.ua
В одеській поліції служить кіт Патрон
Кіт Патрон був талісманом одеських поліцейських
фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Кіт носив на шиї патрон «для останнього російського окупанта»

Перебуваючи у складі зведеного загону на Херсонщині, майор поліції Одеси Юрій Душак завів кота. Він дав пухнастому другу прізвисько Патрон. Про ідеться на сайті Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Майор поліції Одеси Юрій Душак
Майор поліції Одеси Юрій Душак
фото: Головного управління Національної поліції в Одеській області

«Більшість називають так собак, у нас же Патроном був кіт. Піклуватись про нього було одне задоволення, адже пухнастий завжди знаходився біля нас, як талісман. Таке імʼя він отримав не випадково – на шиї кіт носив патрон, який мав «подати» нам для останнього російського окупанта», – розповідає поліцейський.

Раніше колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який 9 вересня перебуває з візитом в Україні, зустрівся з «Котячим мером Львова».

Крім того, в мережі здобуло популярність відео з ТikTok, на якому дівчина займається співом, але її виступ раптово перериває кіт. Домашній улюбленець також виявив бажання «виступити».

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Теги: міністр Одеса Борис Джонсон

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