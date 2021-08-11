Помер останній онук Івана Франка

На 90 році життя помер Роланд Франко

У віці 89 років 11 серпня помер останній онук письменника Івана Франка – Роланд Франко. Про це у Facebook повідомив директор Міжнародного фонду Івана Франка Ігор Курус.

«Колектив Міжнародного фонду Івана Франка глибоко сумує з приводу смерті засновника та голови правління Міжнародного фонду Івана Франка. Світла пам’ять про цю добру людину назавжди залишиться в наших серцях і серцях тих, кому пощастило з ним працювати, товаришувати та спілкуватися. Ми не в змозі змінити обставини. Лише просимо Бога дати сил перенести біль втрати, а душу покійного прийняти в Царство небесне», – йдеться у повідомленні фонду Франка.