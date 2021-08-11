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    Помер останній онук Івана Франка

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    Помер останній онук Івана Франка - Помер останній онук Івана Франка
    Помер останній онук Івана Франка
    Фото: Ігор Курус

    На 90 році життя помер Роланд Франко

    У віці 89 років 11 серпня помер останній онук письменника Івана Франка – Роланд Франко. Про це у Facebook повідомив директор Міжнародного фонду Івана Франка Ігор Курус.

    «Колектив Міжнародного фонду Івана Франка глибоко сумує з приводу смерті засновника та голови правління Міжнародного фонду Івана Франка. Світла пам’ять про цю добру людину назавжди залишиться в наших серцях і серцях тих, кому пощастило з ним працювати, товаришувати та спілкуватися. Ми не в змозі змінити обставини. Лише просимо Бога дати сил перенести біль втрати, а душу покійного прийняти в Царство небесне», – йдеться у повідомленні фонду Франка.

    Роланд Франко – український учений-інженер, дипломат, громадський діяч. Кандидат технічних наук. У 1993–1996 роках на запрошення Міністерства закордонних справ України перебував на дипломатичній службі, був радником з питань науки в посольстві України у Великій Британії. Завдяки клопотанням Роланда Франка 1996 року Україна безкоштовно одержала від Великої Британії науково-дослідну станцію «Фарадей» (нині станція «Академік Вернадський») в Антарктиці. Перша українська експедиція, яка прибула на станцію 28 листопада 1995 року, назвала Роланда Франка «хрещеним батьком української антарктичної станції».
    Теги: смерть Facebook
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    Помер останній онук Івана Франка