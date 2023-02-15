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Померла зв’язкова УПА, яка віддала свою сукню зі заслання на маскувальні сітки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Померла зв’язкова УПА, яка віддала свою сукню зі заслання на маскувальні сітки
фото з відкритих джерел

Зелену сукню волонтери не порізали, а передали в Національний музей історії України у Другій світовій війні.

На Рівненщині померла зв'язкова УПА Любов Погонюк, яка після повномасштабного вторгнення віддала свою зелену сукню, пошиту у засланні, на матеріал для маскувальних сіток. Про смерть 92-річної здолбунівчанки повідомив 15 лютого міський голова Здолбунова Владислав Сухляк.

З початку війни в Україні жінка підтримувала українських військових грошима і передавала власні речі на маскувальні сітки. 

Померла зв’язкова УПА, яка віддала свою сукню зі заслання на маскувальні сітки фото 1

Любов Погонюк народилася у 1930 році в селі Кунин, в 14 років стала зв’язковою УПА. За зв'язок з українським рухом опору в роки війни Любов Погонюк заарештували, катували, а тоді – відправили на багаторічне заслання до Магадану. Жінка повернулася в Україну після майже двадцяти років заслання на чужині. З собою забрала найдорожче – фотографії та зелену сукню. 

Померла зв’язкова УПА, яка віддала свою сукню зі заслання на маскувальні сітки фото 2

Темно-зеленій сукні з пояском та ажурним комірцем – понад пів сторіччя. Її жінка берегла все життя, а віддати вирішила після початку повномасштабного вторгнення РФ.

«Торік про Любов Погонюк дізналася чи не вся країна, коли вона віддала свою зелену сукню, пошиту у засланні, на матеріал для маскувальних сіток. Цю сукню передали до музею», – зазначив Сухляк.

Померла зв’язкова УПА, яка віддала свою сукню зі заслання на маскувальні сітки фото 3

Зелену сукню волонтери не порізали, а передали в Національний музей історії України у Другій світовій війні.

Нагадаємо, нещодавно померла відома акторка, Заслужена артистка України Ольга Когут. 

Теги: смерть музей ОУН-УПА

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