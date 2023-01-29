Померла актриса столичного театру Лесі Українки
Ольга Когут – Заслужена артистка України
На 54-му році пішла з життя відома акторка, Заслужена артистка України Ольга Когут. Про це повідомили в Національному академічному драматичному театрі імені Лесі Українки.
«Ми самі ще не віримо у цю страшну звістку, але мусимо повідомити, що сьогодні пішла з життя одна з провідних актрис нашого театру - Ольга Когут… Пішла зовсім ще молодою… Не встигла зіграти вчора останню свою прем'єру…», – йдеться в повідомленні театру.
За інформацією колег, в актриси стався серцевий напад.
Ольга Когут – випускниця Донецького училища культури та Київського інституту театрального мистецтва імені Івана Карпенко-Карого. З 1996 році працювала в Національному академічному драматичному театрі імені Лесі Українки. Відома за виставами «Безіменна зірка» (Мадемуазель Куку), «Оголена зі скрипкою» (Анна Павлікова), «№ 13» (Памела) та іншими.
Фільмографія актриси нараховувала понад 50 ролей. Зокрема, вона зіграла у таких кінотеатральних та телевізійних стрічках, як «Щастя моє», «Нескорений»,«Утьосов. Пісня довжиною в життя», «День народження Буржуя», «Повернення Мухтара», «Доярка з Хацапетівки», «Слід перевертня».
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