Померла актриса столичного театру Лесі Українки 

Ольга Когут – Заслужена артистка України

На 54-му році пішла з життя відома акторка, Заслужена артистка України Ольга Когут. Про це повідомили в Національному академічному драматичному театрі імені Лесі Українки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми самі ще не віримо у цю страшну звістку, але мусимо повідомити, що сьогодні пішла з життя одна з провідних актрис нашого театру - Ольга Когут… Пішла зовсім ще молодою… Не встигла зіграти вчора останню свою прем'єру…», – йдеться в повідомленні театру.

За інформацією колег, в актриси стався серцевий напад.

Будь ласка, читайте текст після реклами