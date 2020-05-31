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    Суспільство

    Помісна церква на Волині отримала у користування два культових храми

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    Свято-Троїцький собор у Берестечку&nbsp;є своєрідною пам&rsquo;яткою героям-козакам Берестецької битви 1651 року - Помісна церква на Волині отримала у користування два культових храми
    Свято-Троїцький собор у Берестечку є своєрідною пам’яткою героям-козакам Берестецької битви 1651 року

    Обидва храми є пам’ятками архітектури місцевого значення

    На Волині дві релігійні громади Української православної церкви отримали в постійне безплатне користування дві культові споруди.

    Відповідне розпорядження підписав голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко, пише «Голос України».

    Зазначається, що із заявами до голови ОДА звернулися настоятелі релігійних громад Свято-Троїцького собору міста Берестечка Горохівського району та церкви Різдва Пресвятої Богородиці села Боровичі Маневицького району.

    Обидва храми є пам’ятками архітектури місцевого значення.

    14 січня 2019 року громада собору у Берестечку проголосувала за перехід до Помісної церкви України. Свято-Троїцький собор є своєрідною пам’яткою героям-козакам Берестецької битви 1651 року.

    До слова, Всеукраїнська Рада церков звернулася до прем’єр-міністра щодо послаблення карантину для віруючих.

    церква Українська православна церква релігія Волинська область громада
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