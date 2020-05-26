Всеукраїнська Рада церков звернулася до прем’єр-міністра щодо послаблення карантину для віруючих



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У Раді церков стурбовані, що адаптивний карантин ускладнить проведення богослужінь

«Адаптивний карантин не враховує релігійні потреби віруючих», – Всеукраїнська Рада Церков

Всеукраїнська Ради Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) ініціює особисту зустріч з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем з метою врахування релігійних потреб громадян під час послаблення карантину. Про це повідомляє пресслужба ВРЦіРО.

На думку релігійних діячів, рішення уряду щодо запровадження адаптивного карантину, прийняте 20 травня 2020 року, є певним прогресом у забезпеченні конституційного права на свободу віросповідання.

Водночас запропоновані в постанові Кабінету Міністрів України заходи не враховують у повній мірі релігійні потреби віруючих громадян, а також на практиці можуть ускладнити проведення богослужінь, насамперед у малих храмах і молитовних будинках.

Як приклад, дана постанова Уряду не передбачає наступних етапів послаблення обмежень для релігійних заходів, у той час як передбачено відкриття дитячих садків (з 25 травня), закладів громадського харчування із обслуговуванням відвідувачів у приміщеннях та діяльність закладів культури (з 10 червня).

При цьому умовою проведення масових заходів у закладах культури є перебування не більше однієї особи на 5 кв. метрах площі приміщення, де проводиться захід, а для релігійних заходів ця вимога вдвічі суворіша – не більше однієї особи на 10 кв. метрах.

«Такий непропорційний підхід викликає нерозуміння дій уряду у багатьох віруючих – особливо тих релігійних громад, які вже понад два місяці сумлінно дотримуються вимог карантину, чекаючи на можливість відвідати богослужіння у релігійній споруді (храмі, синагозі, мечетітощо)», – наголошується в листі ВРЦіРО до прем’єр-міністра України.

Раду Церков особливо турбує той факт, що для малих релігійних споруд і молитовних приміщень послаблення карантину може мати протилежний ефект у вигляді посилення обмежень, адже для дотримання умови перебування не більше однієї особи на 10 кв. метрах може означати присутність на богослужінні значно меншої кількості віруючих, ніж навіть 10 осіб.

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій вважає, що достатнім заходом для запобігання скупченню людей буде присутність у приміщенні не більше 1 особи на 5 м. кв. площі місця проведення богослужіння чи обряду. На початку травня ВРЦіРО надіслала прем'єр-міністру України свої пропозиції щодо застосування адаптивного карантину для релігійних організацій.

Нагадаємо, Предстоятель Православної церкви України Епіфаній направив лист прем'єр-міністру Денису Шмигалю з приводу адаптивного застосування карантинних обмежень.