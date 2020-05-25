Патріарх Філарет привітав митрополита Епіфанія



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Почесний патріарх Філарет привітав предстоятеля УПЦ митрополита Епіфанія з днем днем ангела, 2019 рік

Філарет побажав Епіфанію душевного та тілесного здоров'я

Святійший патріарх Філарет привітав Блаженнійшого митрополита Епіфанія з днем тезоіменитства (днем янгола).

«25 травня, у день пам'яті святителя Епіфанія, єпископа Кіпрського, предстоятель Православної церкви України Блаженнійший митрополит Епіфаній відзначає свій день тезоіменитства», - написав почесний патріарх.

«Прийміть мої щирі вітання з Днем Вашого Небесного Покровителя! Молитовно зичу Вам душевного та тілесного здоров’я, наснаги та допомоги Божої на ниві архіпастирського служіння.

Нехай Всемилостивий Господь завжди оберігає Вас і Вашу паству й допомагає Вам своїми ласками та щедротами.Многії і благії літа Вам!», - йдеться у привітанні.

Нагадаємо, у січні предстоятель Української православної церкви митрополит Епіфаній привітав Святійшого патріарха Філарета з 91-річчям від дня народження.

У лютому Почесний патріарх Філарет привітав предстоятеля Української православної церкви митрополита Епіфанія з днем народження і з першою річницею його інтронізації.