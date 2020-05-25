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    Патріарх Філарет привітав митрополита Епіфанія

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    Почесний патріарх Філарет привітав предстоятеля УПЦ митрополита Епіфанія з днем днем ангела, 2019 рік&nbsp; - Патріарх Філарет привітав митрополита Епіфанія
    Почесний патріарх Філарет привітав предстоятеля УПЦ митрополита Епіфанія з днем днем ангела, 2019 рік 

    Філарет побажав Епіфанію душевного та тілесного здоров'я

    Святійший патріарх Філарет привітав Блаженнійшого митрополита Епіфанія з днем тезоіменитства (днем янгола). 

    «25 травня, у день пам'яті святителя Епіфанія, єпископа Кіпрського, предстоятель Православної церкви України Блаженнійший митрополит Епіфаній відзначає свій день тезоіменитства», - написав почесний патріарх.

     «Прийміть мої щирі вітання з Днем Вашого Небесного Покровителя! Молитовно зичу Вам душевного та тілесного здоров’я, наснаги та допомоги Божої на ниві архіпастирського служіння.

    Нехай Всемилостивий Господь завжди оберігає Вас і Вашу паству й допомагає Вам своїми ласками та щедротами.Многії і благії літа Вам!», - йдеться у привітанні.

    Нагадаємо, у січні предстоятель Української православної церкви митрополит Епіфаній привітав Святійшого патріарха Філарета з 91-річчям від дня народження.

    У лютому Почесний патріарх Філарет привітав предстоятеля Української православної церкви митрополита Епіфанія з днем народження і з першою річницею його інтронізації.

     Читайте також: Перший рік Епіфанія. Що тепер болить предстоятелю: пряма мова

     

    Філарет Українська православна церква релігія православна церква Епіфаній
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