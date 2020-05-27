Влаштував свято під час карантину. Суд оштрафував на 34 тис. грн батюшку Московського патріархату



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Священник УПЦ Московського патріархату з Івано-Франківська порушив правила карантину за що отримав максимальний штраф 34 тис. грн.

Священнослужитель з Івано-Франківська визнав, що не забезпечив карантинні заходи під час Паски

Івано-Франківський міський суд визнав винним місцевого священника УПЦ Московського патріархату у порушенні правил карантину (ст. 44-3 КУпАП) і призначив максимальний штраф 34 тис. грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 21 травня.

За матеріалами протоколу про адміністративне правопорушення 21 квітня о 8.30 на вул. Чорновола, 6Б в Івано-Франківську священник УПЦ МП провів масові релігійні заходи без забезпечення учасників засобами індивідуального захисту та недотримання санітарних та протиепідемічних заходів, чим допустив адміністративне правопорушення за ст. 44-3 КУпАП.

На судове засідання батюшка не з’явився. Також з ним намагалися зв’язатися телефоном, але він не відповідав.

Разом з тим, під час розгляду справи суд дослідив письмові пояснення церковнослужителя. Він підтвердив, що 21 квітня проводилась літургія, на яку зібралось 20 парафіян з них близько 6-8 знаходились в храмі, решта - на території храму. Про те, що прихожани мали себе захисти масками, йому було відомо, однак під час хресної ходи близько половини прихожан були без масок. Також під час освячення люди були без масок, не дотримувались правил карантину.

Церква в Івано-Франківську, де віряни не дотримувалися карантинних заходів. Фото з відкритих джерел

З цього приводу батюшка визнав свою провину у вчиненому, оскільки не забезпечив порядок дотримання карантинних заходів на території храму під час святкування великодніх свят.

Також у суді було переглянуто відеозапис з місця богослужіння. Зокрема, під час освячення людей водою священник та близько половини інших учасників масового заходу перебували без респіраторів або захисних масок, на території храму не дотримувались дистанції під час карантину.

В цілому, вина священника УПЦ Московського патріархату підтверджується даними з протоколу, світлинами з місця події, письмовими поясненнями, відеозаписами, переглянутими в судовому засіданні.

Нагадаємо, що за порушення карантину ст. 44-3 Кодексу про адміністративні правопорушення («Порушення правил щодо карантину людей») передбачається штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн для громадян і 34-170 тис. грн - для посадових осіб.