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    Зеленський відповів на петицію щодо оренди Києво-Печерської лаври

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    Автор петиції запропонував президенту розірвати договір оренди Києво-Печерської лаври з Українською православною церквою Московського патріархату - Зеленський відповів на петицію щодо оренди Києво-Печерської лаври
    Автор петиції запропонував президенту розірвати договір оренди Києво-Печерської лаври з Українською православною церквою Московського патріархату

    Зеленський зазначив, що, згідно з законом, об'єктами державної власності опікується Кабінет міністрів

    Кабінет міністрів України виконує функції з управління або ж передачі іншим суб'єктам в управління об'єктів державної власності, у тому числі Києво-Печерської лаври.

    Про це йдеться у відповіді президента Володимира Зеленського на петицію Олексія Кравчука, який пропонує припинити здавати цей об'єкт в оренду УПЦ МП.

    Так, Зеленський зазначив, що, згідно з законом, об'єктами державної власності опікується Кабінет міністрів.

    «Згідно з пунктом 1 статті 5 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» Кабінет міністрів України є суб'єктом управління, що визначає об'єкти управління державної власності, стосовно яких виконує функції з управління, а також об'єкти управління державної власності, повноваження з управління якими передаються іншим суб'єктам управління», - зазначено у відповіді глави держави.

    Автор петиції запропонував президенту розірвати договір оренди Києво-Печерської лаври з Українською православною церквою Московського патріархату та передати її у використання Православній церкві України (ПЦУ).

    Він підкреслив, що Києво-Печерська лавра тисячу років є однією з найбільших святинь українського народу. Він також нагадав, що ПЦУ - автокефальна православна церква на території України, п'ятнадцята в диптиху, яка утворилася внаслідок об'єднання трьох українських православних церков: УПЦ КП, УАПЦ та УПЦ МП.

    Водночас Кравчук додав, що Українська православна церква МП не є автокефальною православна церквою на території України.

    Ця електронна петиція була розміщена на вебсайті Офіційного інтернет-представництва президента України 15 квітня, а 29 квітня вона вже брала необхідні 25 тисяч голосів.

    Після набрання 25 тисяч підписів петицію розглядає президент України.

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