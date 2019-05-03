Ліцензії на 5G в Україні будуть виставлені на продаж у 2020 році — Омелян



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18 квітня 2019 на брифінгу Омелян оголосив про запуск в Україні пілотного проекту «Інтернет речей на дорогах на базі технології зв’язку п’ятого покоління 5G»

Міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що Національна комісія регулювання зв’язку та інформатизації України у 2020 році виставить на торги ліцензії на частоти 5G. Про це міністр сказав під час зустрічі з журналістами.

«Сьогодні у нас була зустріч з регулятором. Вони теж бачать велику перспективу цієї технології (5G). Ми сподіваємося, і це їхня позиція, що Україна наступного року зможе виставити на продаж перші ліцензії на 5G. Такий план регулятора, і ми його гаряче підтримуємо», - розповів Омелян.

Нагадаємо, 18 квітня 2019 на брифінгу Омелян оголосив про запуск в Україні пілотного проекту «Інтернет речей на дорогах на базі технології зв’язку п’ятого покоління 5G». Проект реалізовують Nokia, Vodafone Україна за підтримки Міністерства інфраструктури.

В рамках проекту на окремій ділянці дороги (21-ий кілометр Дніпровського шосе) протягом двох місяців учасники проекту будуть тестувати технологію інтернету речей на дорозі та збирати статистичні дані за допомогою мережі LTE, а вже з другого півріччя 2019 року – за допомогою зв’язку п’ятого покоління 5G.