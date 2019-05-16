5G в Україні планують запустити у 2020 році



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Для запуску 5G необхідно провести перемовини з телемовниками та військовими

Запуск технології швидкісної передачі даних 5G в Україні можливий уже з 2020 року. Наразі триває аналіз частот, які можна використовувати для цього.

Про це повідомив голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) Олександр Животовський.

«5G можливе вже з наступного року. Ми аналізуємо частоти, що можуть бути використані для 5G. Деякі вже очевидні — це 700 МГц та 3400 МГЦ. Деталі стосовно решти необхідних частот — а це вище 20 ГГц — будуть визначені цієї осені», — повідомив Животовський.

За його словами, для запуску 5G необхідно провести перемовини з телемовниками та військовими щодо їхнього переходу на використання більш низького діапазону частот. Домовленості щодо переходу на нові частоти планують розпочати після виборів.

«Також необхідний інгредієнт — це діалог з операторами. Не секрет, що досі відкрите питання бізнес кейсу для 5G. Адже на відміну від попередніх технологій «G», п’ятий — це більше про інфраструктуру та суміжні галузі, ніж про наші з вами смартфони. Тому, ми тільки вітаємо самостійні ініціативи операторів, а також у співпраці з Міністерством інфраструктури, щодо різного роду кейсів використання нових технологій», — повідомив Животовський.

Раніше технологію 5G повноцінно запустили у Південній Кореї та частково у США.

Зазначимо, що технологія 5G дозволяє використовувати інтернет, швидкість якого перевищує 4G у 20 разів, а у деяких випадках швидкість 5G може бути більшою навіть у 100 разів. У провідних технологічних компаніях світу, США, Японії, Південній Кореї та Китаї — сподіваються, що технологія 5G значно пришвидшить розвиток інших технологій, таких як «розумне місто», безпілотні автомобілі тощо.