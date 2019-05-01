В Україні почала діяти послуга переносу номерів MNP



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З 1 травня в Україні запрацювала нова послуга мобільного зв’язку — Mobile Number Portability (MNP), яка вже діє в багатьох країнах світу.

В Україні з 1 травня мобільні оператори запускають нову послугу для абонентів, яка дозволить їм змінити оператора і водночас зберегти номер.

Щоб перейти на іншого оператора, спочатку треба, щоб вас ідентифікував мобільний оператор, за яким ви закріплений на даний момент. Контрактні абоненти вже ідентифіковані. Абоненти pre-paid зазвичай не ідентифіковані, тому їм треба піти в сервіс свого старого оператора з паспортом, щоб він закріпив за вами номер телефону.

Як тепер знати, на номер якого оператора телефонуєш? Перед з'єднанням буде включатися автоматичне голосове повідомлення. Таким чином абонент буде попереджений, що він дзвонить на перенесений номер.

Найбільші мобільні оператори України вже заявляли про готовність до змін. «Київстар» підготував свої технічні та інформаційні системи для того, щоб абоненти могли скористатись послугою MNP вже з 1 травня. Однак безперебійність роботи послуги залежить від усіх учасників ринку, як от Адміністратора централізованої бази даних, інших телеком операторів», - коментує ситуацію прес-секретар і піар-менеджер «Київстар» Ірина Леліченко.

«Vodafone Україна» продовжує міжоператорське тестування. Окрім того, оператор також запустив спеціальну інформаційну сторінку, де можна дізнатися про особливості переходу, а з запуском послуги - подати заявку.

Lifecell запевняє, що до 1 травня буде готове усе, щоб абоненти могли вільно вибирати оператора і не залежати від номера.

Детальніше читайте тут: Кінець мобільному рабству. Міняємо оператора, не втрачаючи при цьому номер.