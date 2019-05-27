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    Суспільство

    Порошенко з оптимізмом сприймає результати виборів до Європарламенту

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    Порошенко привітав Європейську народну партію з першим місцем за кількістю місць в Європарламенті - Порошенко з оптимізмом сприймає результати виборів до Європарламенту
    Порошенко привітав Європейську народну партію з першим місцем за кількістю місць в Європарламенті

    Політик вважає, що не справдилися песимістичні прогнози щодо успіху популістів, ультраправих та євроскептиків на виборах до Європарламенту

    П’ятий президент України Петро Порошенко з оптимізмом сприймає результати виборів до Європарламенту. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.  

    На думку Порошенка, песимістичні прогнози щодо успіху популістів, ультраправих та євроскептиків на виборах до Європарламенту – не справдилися.

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    «Громадяни ЄС чітко підтвердили прихильність та підтримку інтеграційним процесам на європейському континенті», - зазначив політик.

    Порошенко привітав Європейську народну партію з першим місцем за кількістю місць у Європарламенті.

    «Вітаю близьку мені політичну родину Європейської народної партії з першим місцем. Здорові проєвропейські, а головне для нас - проукраїнські політичні сили, отримали більшість. Складна, але така потрібна для всієї Європи перемога», - написав п’ятий президент України.

    Порошенко додав, що сподівається на Європарламент і Європейську раду та Єврокомісія, які «активно підтримуватимуть європейський поступ України».

    «Європейська солідарність завжди була для нас понад усе. Важливо не втрачати момент і діяти вже зараз!», - написав політик у соцмережі.

    Як повідомлялося, міністр МЗС України Павло Клімкін запевнив, що у новому складі Європарламенту переважають друзі України.

     

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