Порошенко з оптимізмом сприймає результати виборів до Європарламенту



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Порошенко привітав Європейську народну партію з першим місцем за кількістю місць в Європарламенті

Політик вважає, що не справдилися песимістичні прогнози щодо успіху популістів, ультраправих та євроскептиків на виборах до Європарламенту

П’ятий президент України Петро Порошенко з оптимізмом сприймає результати виборів до Європарламенту. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

На думку Порошенка, песимістичні прогнози щодо успіху популістів, ультраправих та євроскептиків на виборах до Європарламенту – не справдилися.

«Громадяни ЄС чітко підтвердили прихильність та підтримку інтеграційним процесам на європейському континенті», - зазначив політик.

Порошенко привітав Європейську народну партію з першим місцем за кількістю місць у Європарламенті.

«Вітаю близьку мені політичну родину Європейської народної партії з першим місцем. Здорові проєвропейські, а головне для нас - проукраїнські політичні сили, отримали більшість. Складна, але така потрібна для всієї Європи перемога», - написав п’ятий президент України.

Порошенко додав, що сподівається на Європарламент і Європейську раду та Єврокомісія, які «активно підтримуватимуть європейський поступ України».

«Європейська солідарність завжди була для нас понад усе. Важливо не втрачати момент і діяти вже зараз!», - написав політик у соцмережі.

Як повідомлялося, міністр МЗС України Павло Клімкін запевнив, що у новому складі Європарламенту переважають друзі України.