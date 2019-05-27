Клімкін запевнив, що у новому складі Європарламенту переважають друзі України



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Клімкін зазначив, що запорукою спільного успіху України є дружба і європейські цінності

Починаю поздоровляти багатьох друзів, яким вчора дали кредит довіри виборці і принагідно наріжу їм завдання з підтримки України, - міністр МЗС

Міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що більшість з тих, хто увійшов до нового складу Європарламенту, буде підтримувати Україну. Про це голова МЗС України написав у Twitter.

«Беру телефон і починаю поздоровляти багатьох друзів, яким вчора дали кредит довіри виборці. Принагідно й наріжу їм завдання з підтримки України. У новому складі Європарламенту наші друзі безумовно переважають», - написав Клімкін.

Беру телефон і починаю поздоровляти багатьох друзів, яким вчора дали кредит довіри виборці. Принагідно й наріжу їм завдання по підтримці України У новому складі Європарламенту наші друзі безумовно переважають. Запорука нашого спільного успіху - дружба і європейські цінності — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 27 мая 2019 г.

Він зазначив, що запорукою спільного успіху України є дружба і європейські цінності.

Нагадаємо, на виборах до Європарламенту від Нідерландів проходять проєвропейські сили.

Як повідомлялося, на виборах до Європарламенту оголошено остаточні результати. Найбільші партійні сім'ї у Європарламенті - Європейська народна партія (ЄНП) та Прогресивний альянс соціалістів і демократів - уперше втрачають більшість за попередніми даними виборів у 28 країнах ЄС. За попередніми підсумками, які частково базуються на даних екзит-полів, ЄНП здобуває 178 мандати у новому складі Європарламенту, а соціал-демократи - 152 із загалом 751 місця.