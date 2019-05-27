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    Думки вголос

    Вибори до Європарламенту: проукраїнські політичні сили отримали більшість

    • Петро Порошенко

      П'ятий президент України

    • Розсилка
    Ми твердо сподіваємося, що Європарламент, як і Європейська Рада та Єврокомісія активно підтримуватимуть європейський поступ України - Вибори до Європарламенту: проукраїнські політичні сили отримали більшість
    Ми твердо сподіваємося, що Європарламент, як і Європейська Рада та Єврокомісія активно підтримуватимуть європейський поступ України

    Європейська солідарність завжди була для нас понад усе. Важливо не втрачати момент і діяти вже зараз!

    З оптимізмом сприймаю результати виборів до Європарламенту. Не справдилися песимістичні прогнози щодо успіху популістів, ультраправих та євроскептиків. Громадяни ЄС чітко підтвердили прихильність та підтримку інтеграційним процесам на європейському континенті.

    Вітаю близьку мені політичну родину Європейської народної партії з першим місцем. Здорові проєвропейські, а головне для нас - проукраїнські політичні сили, отримали більшість. Складна, але така потрібна для всієї Європи перемога.

    Ми твердо сподіваємося, що Європарламент, як і Європейська Рада та Єврокомісія активно підтримуватимуть європейський поступ України.

    Європейська солідарність завжди була для нас понад усе. Важливо не втрачати момент і діяти вже зараз!

    Джерело: блог Петра Порошенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    ЄС вибори Єврокомісія Європарламент
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