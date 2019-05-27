Експерт пояснив, як вибори до Європарламенту вплинуть на Brexit та Україну



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Три роки тому Британія проголосувала за вихід з ЄС, а через три роки вона змушена брати участь у виборах до Європарламенту

Після виходу Великої Британії з ЄС економічних проблем не уникнути. Тому навряд чи Лондон стане користуватися новою можливістю приймати без узгоджень з ЄС рішення, наприклад, на користь України, якщо ці рішення будуть не в економічних інтересах Британії. Такі думки висловив заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

Він нагадав, що шість місяців тому була створена нова партія Brexit, яку очолив колишній керівник Партії незалежності Сполученого королівства сумнозвісний політик Найджел Фарадж, (Найджел Фарадж і його Партія незалежності Сполученого королівства, яка була одразу заснована після підписання урядом Джона Мейджора Договору про утворення ЄС, відстоювали позиції виходу Британії з ЄС. Після референдуму на користь Brexit, він кинув своїх прихильників та однопартійців і зник з політики. Главком). Ця партія, яка відстоює ідею виходу Великої Британії з ЄС набрала близько 32% і має 28 мандатів.

«Вони закликають за радикальний розрив з ЄС, вони продемонстрували консерваторам і лейбористам, що їм не подобається ось ця тяганина з Brexit. Бо ситуація парадоксальна: три роки тому Британія проголосувала за вихід з ЄС, а через три роки вона змушена брати участь у виборах до Європарламенту. Це потужний сигнал для будь-якого політика, який очолить чи консервативну партію, чи будуть дострокові вибори до парламенту, це все є потужним сигналом, що треба щось робити. І тут вступають в дію на фоні заяв Терези Мей проте, що вона піде з посади 7 червня, висловлювання інших політиків, що 31 жовтня 2019 року вихід Великої Британії відбудеться за будь-яких обставин. Тому що тисне електорат»,- каже Бєлєсков.

На думку заступника директора Інституту світової політики, Найджел Фарадж не є другом України. «Це ще питання, чи таке представництво від Великої Британії в Європарламенті є плюсом чи мінусом для України. Але я не перебільшував би роль Європарламенту. Звісно, він приймає позитивні для України резолюції, але це не вирішальні речі. Якщо станеться Brexit, то відкриються певні можливості для України.

Якщо Велика Британія захоче посилити санкції проти Росії, то ці дії їй не треба буде узгоджувати з іншими. Наприклад, вона може конфіскувати будь-які активи, якщо буде доведено, що вони отримані незаконним чином. Адже Лондон давно став місцем, де «відмивають» та зберігають гроші. Але тут треба бути обережним. Фінансовий сектор дає 2 млн робочих місць, а також до 10% ВВП. Уявімо, Британія вийшла з ЄС, у будь-якому випадку в неї будуть економічні проблеми, тому мені важко уявити, що британський уряд піде на те, щоб наводити порядки з фінансами. Тому під питанням залишаться те, чи скористається Британія тими новими можливостями, які відкриються після виходу з ЄС», - підсумував Бєлєсков.