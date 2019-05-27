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    Вибори в Європарламент: явка на дільниці побила рекорд 25-річної давнини

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    Вибори в Європарламент: явка на дільниці побила рекорд 25-річної давнини

    Явка в цілому по ЄС склала 50,93% - це найвищий показник з часу голосування у 1994 році

    У день виборів в Європейський парламент у неділю,26 травня, на дільниці прийшла рекордна за останні 25 років кількість громадян ЄС.

    Остаточні дані явки Європарламент повідомив у понеділок, пише «Європейська правда».

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    Згідно з ними, явка в цілому по ЄС склала 50,93% - це найвищий показник з часу голосування у 1994 році.

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    Рекордною (88,47%) явка виявилась у Бельгії, де у день голосування одночасно проходили парламентські та місцеві вибори. Також висока активність виборців була в Люксембурзі, Мальті та Данії. Найпасивнішими виявились виборці Словаччини, Словенії та Чехії.

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    Примітно, що після перших виборів у Європарламент в 1979 році явка постійно падала. На останньому голосуванні в 2014 році вона становила всього 42,61%.

    Як вже відомо, більшість з тих, хто увійшов до нового складу Європарламенту, буде підтримувати Україну.

    Як повідомлялося, на виборах до Європарламенту оголошено остаточні результати.  Найбільші партійні сім'ї у Європарламенті - Європейська народна партія (ЄНП) та Прогресивний альянс соціалістів і демократів - уперше втрачають більшість за попередніми даними виборів у 28 країнах ЄС. За попередніми підсумками, які частково базуються на даних екзит-полів, ЄНП здобуває 178 мандати у новому складі Європарламенту, а соціал-демократи - 152 із загалом 751 місця. 

     Читайте також: Новий Європарламент: не так страшний, як його малювали
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