Порушення прав в’язнів в Олексіївській колонії: правозахисники повідомили, що на свідків тиснуть



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Триває розслідування порушення прав ув’язнених в Олексіївській колонії

Свідка примусили написати заяву з проханням не пускати до нього нікого з правозахисників.

Розслідування фактів катувань в Олексіївській колонії №25 у Харкові триває, але на свідків, схоже, продовжується тиск. Про це сьогодні повідомила Харківська правозахисна група.

4 червня журналістка Харківської правозахисної групи Таміла Беспала та помічник народного депутата Максим Ревякін їздили із моніторинговим візитом у Дергачівську ВК №109. Звідти зателефонував ув’язнений, якого перевели сюди з Олексіївської колонії №25.

Чоловік був одним із тих, хто взимку свідчив про порушення прав ув'язнених в Олексіївській колонії. Потім – під тиском адміністрації, – відмовився від своїх показань. Більше того, написав до правоохоронних органів заяву про те, що співробітники Харківської правозахисної групи буцімто намагалися його підкупити – пропонували гроші та сексуальні послуги за скарги на адміністрацію Олексіївської колонії.

За такий «героїчний вчинок» чоловіку добре віддячили: перевели із сумнозвісної Олексіївської до більш м’якої Дергачівської колонії №109. Відчувши себе у безпеці, засуджений зателефонував до Харківської правозахисної групи, зустрівся з нашими співробітниками і у всьому зізнався.

Вже наступного ж дня до нього не забарився приїхати відвідувач із Північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань – з’ясовувати подробиці спілкування із правозахисниками. Чоловіка примусили написати заяву з проханням не пускати до нього нікого з правозахисників.

Нагадаємо, 2 і 3 січня адвокати Харкіської правозахисноїтгрупи зафіксували в Олексіївській колонії №25 чимало свідчень про тортури і нелюдське поводження: зґвалтування, побиття, понаднормову і безоплатну працю. Крім того, люди скаржилися, що адміністрація закладу через добровільних помічників постійно вимагає у засуджених гроші.

Вночі 8 січня до колонії ввели групу швидкого реагування та територіальне воєнізоване формування для «попередження бунту».

9 січня повідомляли, що в Олексіївській виправній колонії №25 у Харкові ув'язнені готувались до бунту. У зв’язку з цим в установі було запроваджено режим особливих умов.

11 січня ДБР розпочало слідство за фактом побиття ув’язнених під час обшуку в Олексіївській колонії №25.

13 січня Генеральна прокуратура України відкрила провадження за фактом викритих Харківською правозахисною групою фактів катувань в Олексіївській колонії №25.

З початку року із заявами про скоєні в Олексіївській колонії злочини до ХПГ звернулося кілька десятків потерпілих. Адвокати Харківської правозахисної групи до ДБР та Офісу Генерального прокурора з клопотанням про забезпечення захисту засуджених, що є потерпілими у кримінальному провадженні щодо подій в Олексіївській виправній колонії №25. На них постійно чинять психологічний та фізичний тиск, їм погрожують, їх залякують, б’ють.