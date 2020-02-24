Смерть ув'язненого на Вінниччині: підозру оголосили шістьом працівникам колонії



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Фото: ДБР

Ув'язненого чоловіка жорстоко побили: медексперти нарахували щонайменше 85 ударів на тілі

На Вінниччині оголошено про підозру шістьом службовим особам Державної установи «Вінницька установа виконання покарань (№1)», які ймовірно причетні до смерті ув'язненого. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

«Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, повідомили про підозру шістьом службовим особам «Вінницької установи виконання покарань (№1)» в перевищенні службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством і застосуванням спеціальних засобів та у вбивстві з особливою жорстокістю (ч. 3 ст. 365 та п. 4 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України)», - йдеться в повідомленні.



За даними слідства, 13 липня 2019 року в місці позбавлення волі зафіксовано факт насильницької смерті 59-річного чоловіка, який перебував під вартою за рішенням суду. Встановлено, що чоловікові були заподіяні тяжкі тілесні ушкодження, внаслідок яких потерпілий помер.



Шестеро підозрюваних в день злочину перебували на службі. Слідством встановлено, що працівники установи завели потерпілого в окреме приміщення, де завдали йому не менше 85 ударів, а після цього перевели до камери, де він і помер. Слідчі ДБР провели 9 обшуків, під час яких виявлено засоби вчинення злочину.



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