Посилений режим роботи поліції: до чого варто готуватися громадянам

Монастирський попросив водіїв ставитися з розумінням до того, що перевірка транспортних засобів проводитиметься частіше

Монастирський: «Жодних обмежень прав громадян, як то права на мітинги не буде»

Під час посилення режиму роботи усіх служб Нацполіції жодних обмежень конституційних прав, зокрема, й права на мітинги громадян не буде. Про це в етері програми «Право на владу» заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

«Жодних обмежень прав громадян, як то права на мітинги, звичайно, не буде. Такі обмеження вводяться лише тоді, коли в країні впроваджено режим воєнного стану. Поки що про це не йдеться. І я впевнений, що об'єднавшись, ми усі зможемо пройти цей непростий час», – заявив Монастирський.

Зазначається, під час посилення режиму несення служби Нацполіції буде збільшено кількість особового складу правоохоронців, які забезпечуватимуть публічну безпеку на вулицях та посилено охорону об’єктів критичної інфраструктури.

Монастирський попросив водіїв ставитися з розумінням до того, що перевірка транспортних засобів проводитиметься частіше.

Нагадаємо, із 14 по 19 лютого Національна поліція України переведена на посилений режим несення служби.

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