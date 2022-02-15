На Прикарпатті кілер застрелив кримінального авторитета на прийомі в стоматолога
Поліція шукає злочинця, який застрелив чоловіка
У місті Яремче Івано-Франківської області поліція в межах спецоперації розшукує підозрюваного в убивстві чоловіка. Правоохоронців підняли за тривогою, задіяли всі оперативні служби та наряди поліції. Про це інформує поліція Івано-Франківської області.
Місцева преса повідомляє, що вбитим є Ігор Дудка, кримінальний авторитет на прізвисько «Сухий».
«О 18.45 до поліції звернувся лікар-стоматолог, який повідомив: у приміщення стоматологічного кабінету забіг невідомий чоловік і кілька разів вистрілив у пацієнта. Зловмисник одразу втік», – повідомили у поліції.
Постраждалому надавали медичну допомогу, але він помер.
За словами правоохоронців, на місці події працюють криміналісти, кінологи і слідчо-оперативна група, щоб з'ясувати обставини злочину.