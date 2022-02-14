Російське вторгнення. Зеленський терміново звернувся до українців (відео)

З нами системно ведуть війну на всіх фронтах – Зеленський

Президент Володимир Зеленський в контексті загрози вторгнення Росії вважає, що проти України системно ведуть війну на всіх фронтах. Проте очільник держави вважає, що сьогодні країна сильна як ніколи. За його словами, перед Україною постали серйозні зовнішні і внутрішні виклики, що вимагають від президента і громадян відповідальності, впевненості і конкретних дій.

«Нас лякають великою війною і вкотре призначають дату військового вторгнення. Це вже не в перший раз. З нами системно ведуть війну на всіх фронтах. На військовому – збільшують контингент навколо кордонів. На дипломатичному фронті – намагаються позбавити нас права самостійно визначати зовнішньополітичний курс. На енергетичному – обмежують постачання газу, електроенергії та вугілля. На інформаційному фронті – прагнуть посіяти паніку серед громадян та інвесторів через засоби масової інформації», – зазначив Зеленський.

Водночас, на його думку, Україна сьогодні сильна як ніколи.

Президент також закликає депутатів і бізнесменів, які залишили Україну на тлі загрози вторгнення російських військ, повернуться до країни. Він додав, що чекає на їхнє повернення протягом 24 годин.

Нагадаємо, із 14 по 19 лютого Національна поліція України переведена на посилений режим несення служби.