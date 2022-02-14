У Вінниці поліція зловила на гарячому «закладчика» психотропів

Чоловік облаштовував закладки з наркотиками у лісосмузі

12 лютого, близько 10-ї години у Вінниці на вулиці Сергія Зулінського поліцейські затримали 46-річного жителя Київської області, який шляхом закладок збував на території обласного центру наркотичну PVP-сіль. У зловмисника вилучили 44 дози з наркотичною речовиною. Наразі підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

Як розповів керівник відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Андрій Бойцун, під час відпрацювання території обслуговування поліцейські затримали у лісосмузі чоловіка, який облаштовував закладки з наркотиками.

При собі він мав 44 згортки з наркотичною речовиною PVP-сіль. У подальшому підозрюваний показав оперативникам ще п’ять місць, де він встиг облаштувати закладки

Заборонені наркотичні засоби чоловік розповсюджував за допомогою мобільного додатку Telegram у чат-ботах, де вказував клієнтам місця із закладками.

Вилучені наркотичні речовини направлені на експертизу.

Підозрюваний затриманий у процесуальному порядку, йому оголошено про підозру. Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У діях затриманого вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.

Нагадаємо, у Вінниці правоохоронці викрили наркоугруповання, яке щомісяця збувало наркотиків на два млн грн. Під час обшуків у зловмисників вилучили, зокрема, майже 25 кг канабісу, приблизно один кг амфетаміну та зброю.

Також у Державному бюро розслідувань завершили досудове розслідування стосовно інспектора Ладижинської виправної колонії №39, який спробував занести до колонії наркотики.

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