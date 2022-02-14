Поліція переходить на посилений режим служби: що це означає

«Це не додатковий привід для паніки. Це про захист та повну готовність», – заявив голова Нацполіції

Із 14 по 19 лютого Національна поліція України переведена на посилений режим несення служби, повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

Посилений режим роботи означає:

збільшення кількості патрулів, які забезпечуватимуть публічну безпеку та порядок на вулицях;

розгортання додаткових ситуаційних центрів для цілодобового моніторингу оперативної обстановки в країні;

взяття під охорону об’єктів критичної інфраструктури, органів державної влади та місцевого самоврядування.

«Для чого: щоб оперативніше реагувати на будь-які загрози безпеці громадян. Посилений режим поліції – це не додатковий привід для паніки. Це про захист та повну готовність. Захищаємо, а не панікуємо», – пояснив Клименко.

Раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що правопорядок в Україні захищають 300 тисяч поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії, рятувальників і прикордонників.

«Ми в Міністерстві внутрішніх справ не допустимо жодних сепаратистських проявів на кшталт тих, що були навесні 2014 року в Харкові, Луганську, Донецьку... Якщо якийсь «гіркін» спробує захопити адмінбудівлі, він буде розстріляний нашим спецназом без попередження та жодних вагань!», – підкреслив він.

Читайте також: