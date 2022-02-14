  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Поліція переходить на посилений режим служби: що це означає

    На вулиці з'явиться більше патрулів&nbsp; - Поліція переходить на посилений режим служби: що це означає
    На вулиці з'явиться більше патрулів 
    фото: головне управління Національної поліції в Закарпатській області

    «Це не додатковий привід для паніки. Це про захист та повну готовність», – заявив голова Нацполіції

    Із 14 по 19 лютого Національна поліція України переведена на посилений режим несення служби, повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

    Посилений режим роботи означає:

    • збільшення кількості патрулів, які забезпечуватимуть публічну безпеку та порядок на вулицях;
    • розгортання додаткових ситуаційних центрів для цілодобового моніторингу оперативної обстановки в країні;
    • взяття під охорону об’єктів критичної інфраструктури, органів державної влади та місцевого самоврядування.

    «Для чого: щоб оперативніше реагувати на будь-які загрози безпеці громадян. Посилений режим поліції – це не додатковий привід для паніки. Це про захист та повну готовність. Захищаємо, а не панікуємо», – пояснив Клименко.

    Раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що правопорядок в Україні захищають 300 тисяч поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії, рятувальників і прикордонників.

    «Ми в Міністерстві внутрішніх справ не допустимо жодних сепаратистських проявів на кшталт тих, що були навесні 2014 року в Харкові, Луганську, Донецьку... Якщо якийсь «гіркін» спробує захопити адмінбудівлі, він буде розстріляний нашим спецназом без попередження та жодних вагань!», – підкреслив він.

    Читайте також:
    Теги: Національна поліція України Росія агресія поліція нацбезпека Ігор Клименко Денис Монастирський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Поліція переходить на посилений режим служби: що це означає