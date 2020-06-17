Ніхто більше не буде розвивати і заохочувати в Україні мову держави-агресора

Дуже добре, що світова корпорація McDonalds поважає нашу мову, нашу країну і нашу територіальну цілісність

Мовою оригіналу

В мае 2014 года Макдональд Украина закрыли все свои точки на оккупированных территориях Украины. Не бл*довали и не бегали между капелек - а взяли и закрыли.

Это раз.

В 2016 году русский мир ДНР и Крыма отобрал собственность Макдональдс и открыл там русские харчевни под названием Дон Мак и Мир Бургеров. Уже на дворе 2020 год, многие мировые гиганты сдались и начали работать в Оккупации, но не Макдональдс-Украина.

Это два. Сколько себя помню, Макдональд все время собирает и выделяет колоссальные деньги на лечение детей и благотворительность. Их ладошки, их благотворительные пикники, их дни Дональда Макдональда. Это вызывает мое глубокое уважение и благодарность. Это три. Макдональдс Украина ведёт бизнес и принимает заказы на едином государственном языке страны - украинском. Очередная позиция - однозначная и принципиальная. Уважаю. Это четыре. Я - украинец свободно владеющий украинским, но говорящий в быту все ещё на русском языке. Я говорю вам по-русски.

Отъ*битесь от Макдональдс, учите украинский или валите в Дон Мак. Никто.

Никто не будет здесь больше развивать и поощрять язык государства-агрессора. Никто.

Никто мне и вам не мешает говорить на любом удобном языке. Но знать, понимать и принимать украинский язык единственным государственным - вы обязаны. Я рад, что мировая корпорация McDonalds уважает наш язык, нашу страну и нашу территориальную целостность. McDonald’s - respect!

Вата - в сад!

Джерело: блог Олексія Давиденка

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