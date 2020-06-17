Ніхто більше не буде розвивати і заохочувати в Україні мову держави-агресора
Дуже добре, що світова корпорація McDonalds поважає нашу мову, нашу країну і нашу територіальну цілісність
Мовою оригіналу
В мае 2014 года Макдональд Украина закрыли все свои точки на оккупированных территориях Украины. Не бл*довали и не бегали между капелек - а взяли и закрыли.
Это раз.
В 2016 году русский мир ДНР и Крыма отобрал собственность Макдональдс и открыл там русские харчевни под названием Дон Мак и Мир Бургеров. Уже на дворе 2020 год, многие мировые гиганты сдались и начали работать в Оккупации, но не Макдональдс-Украина.
Это два.
Сколько себя помню, Макдональд все время собирает и выделяет колоссальные деньги на лечение детей и благотворительность. Их ладошки, их благотворительные пикники, их дни Дональда Макдональда. Это вызывает мое глубокое уважение и благодарность.
Это три.
Макдональдс Украина ведёт бизнес и принимает заказы на едином государственном языке страны - украинском. Очередная позиция - однозначная и принципиальная. Уважаю.
Это четыре.
Я - украинец свободно владеющий украинским, но говорящий в быту все ещё на русском языке.
Я говорю вам по-русски.
Отъ*битесь от Макдональдс, учите украинский или валите в Дон Мак.
Никто.
Никто не будет здесь больше развивать и поощрять язык государства-агрессора.
Никто.
Никто мне и вам не мешает говорить на любом удобном языке. Но знать, понимать и принимать украинский язык единственным государственным - вы обязаны.
Я рад, что мировая корпорация McDonalds уважает наш язык, нашу страну и нашу территориальную целостность.
McDonald’s - respect!
Вата - в сад!
Джерело: блог Олексія Давиденка