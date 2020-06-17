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    Думки вголос

    Ніхто більше не буде розвивати і заохочувати в Україні мову держави-агресора

    • Олексій Давиденко

      Політик

    • Розсилка
    Ніхто більше не буде розвивати і заохочувати в Україні мову держави-агресора

    Дуже добре, що світова корпорація McDonalds поважає нашу мову, нашу країну і нашу територіальну цілісність

    Мовою оригіналу

    В мае 2014 года Макдональд Украина закрыли все свои точки на оккупированных территориях Украины. Не бл*довали и не бегали между капелек - а взяли и закрыли.

    Это раз.

    В 2016 году русский мир ДНР и Крыма отобрал собственность Макдональдс и открыл там русские харчевни под названием Дон Мак и Мир Бургеров. Уже на дворе 2020 год, многие мировые гиганты сдались и начали работать в Оккупации, но не Макдональдс-Украина.

    Это два.

    Сколько себя помню, Макдональд все время собирает и выделяет колоссальные деньги на лечение детей и благотворительность. Их ладошки, их благотворительные пикники, их дни Дональда Макдональда. Это вызывает мое глубокое уважение и благодарность.

    Это три.

    Макдональдс Украина ведёт бизнес и принимает заказы на едином государственном языке страны - украинском. Очередная позиция - однозначная и принципиальная. Уважаю.

    Это четыре.

    Я - украинец свободно владеющий украинским, но говорящий в быту все ещё на русском языке.

    Я говорю вам по-русски.
    Отъ*битесь от Макдональдс, учите украинский или валите в Дон Мак.

    Никто.
    Никто не будет здесь больше развивать и поощрять язык государства-агрессора.

    Никто.
    Никто мне и вам не мешает говорить на любом удобном языке. Но знать, понимать и принимать украинский язык единственным государственным - вы обязаны.

    Я рад, что мировая корпорация McDonalds уважает наш язык, нашу страну и нашу территориальную целостность.

    McDonald’s - respect!
    Вата - в сад!

    Джерело: блог Олексія Давиденка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    українці українська мова
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