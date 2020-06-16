Макдональдс довів українофобів до істерики



Розсилка ВІДПРАВИТИ

МакДональдс Україна опинився в центрі мовного скандалу

У соцмережах обурилися відмовою McDonald's обслуговувати клієнтів російською мовою

Компанія McDonald's опинилася в центрі мовного скандалу та обурила частину користувачів соцмереж після того, як відмовилася надавати свої послуги клієнтам російською мовою.

Про це повідомляють користувачі Facebook.

В електронному меню популярної мережі ресторанів швидкого харчування доступними є лише дві мови: українська та англійська.

Це обурило частину користувачів соціальних мереж, які вважають це дискримінацією російськомовного населення України і навіть закликали до бойкоту ресторанів.

«Іноді, брала чай в МакДрайв. Тепер Макдональд, давай, до побачення», «Якщо вони такі «українські», то нехай замість свого американського гі*на продають в Україні українські страви!», - пишуть обурені російськомовні користувачі соцмережі.

Інша частина користувачів Facebook підтримали МакДональдс та почали репостити фото на свої сторінки, жартуючи, що любителі «русского міра» скоро заявлять, що їх права «утискають».

Деякі користувачі соцмережі запустили цілу кампанію з підтримки МакДональдсу.

Вони почали публікувати скріншоти дописів обуреного російськомовного населення України, зазначаючи, що вже біжать до закладу цієї мережі, щоб перекусити і підтримати мережу фастфудів.

Зазначимо, що представники компанії вже прокоментували обурення клієнтів відсутністю російської мови: «У компанії МакДональдс в Україні основною мовою комунікації є українська мова. Зокрема, українською мовою наведена інформація в куточку споживача, на сайті, здійснюються рекламна комунікація, спілкування в соціальних мережах».