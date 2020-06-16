Пробне ЗНО з мови вже склали понад 50 тисяч українців



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Результати пробного ЗНО з української мови та літератури з’являться після 23 червня

До пробного тестування з української мови та літератури, яке відбулося онлайн 15 червня, долучилися понад 100 тис. учасників. Половина з них вже повернула бланки відповідей та чекає на перевірку.

Про це повідомила заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

«За минулу добу з 218 тис. учасників понад 100 тис. зайшли до наших сервісів і завантажили наші тестові зошити і бланки відповідей. Більше 50 тис. учасників змогли скористатися сервісом для того, щоб свої відповіді внести, тобто вони повністю розв’язали тест і повернули нам свої бланки відповідей в електронному форматі», - сказала Вакуленко.

Вона додала, що пробне ЗНО з української мови та літератури та інших предметів в онлайн-форматі можна буде пройти до 18 години 19 червня.

«Будь-який учасник у будь-який зручний для себе час до цього моменту може виконати свої операції. Весь сервіс закриється 19 червня — і українська мова, і інші навчальні предмети», - сказала Вакуленко.

Стосовно пробного ЗНО, яке має відбутися 17 червня з інших предметів, Вакуленко поінформувала, що УЦОЯО змінив схему роботи серверів Центру для уникнення проблем зі з’єднанням та некоректною роботою сервісів.

Результати пробного ЗНО з української мови та літератури та інших предметів за шкалою 1-12 та 100-200, за словами Вакуленко, з’являться після опрацювання експертною комісією та визначення порогового балу склав/не склав після 23 червня.





У понеділок, 15 червня, мало відбутися пробне ЗНО з української мови та літератури. Виявилося, що далеко не всі діти можуть скласти онлайн-ЗНО з української мови – у Києві і Харкові лежав сайт ЦОЯО.

Пробне ЗНО з інших предметів планується на 17 червня. Основна сесія ЗНО в Україні буде проведена з 25 червня до 17 липня 2020 року.

Зазначимо, що Міністерство освіти та науки вчора, 15 червня, зробило заяву про готовність до проведення ЗНО у безпечних умовах та відповідно до епідеміологічної ситуації і рекомендацій головного державного санітарного лікаря України. Скасування ж ЗНО є неприпустимим, - заявили в міністерстві.

Раніше освітній омбудсмен заявив, що складатимуть ЗНО лише ті, хто планує вступати до вишів.

Міністерство фінансів розробило механізм повернення коштів за пробне ЗНО, яке не відбулося в пунктах тестування у зв'язку з карантином. За участь у пробному ЗНО кожен учасник сплатив в середньому 145 гривень за кожен навчальний предмет.

Джерело: Укрінформ