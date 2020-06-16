Пробне ЗНО з мови вже склали понад 50 тисяч українців
Результати пробного ЗНО з української мови та літератури з’являться після 23 червня
До пробного тестування з української мови та літератури, яке відбулося онлайн 15 червня, долучилися понад 100 тис. учасників. Половина з них вже повернула бланки відповідей та чекає на перевірку.
Про це повідомила заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.
«За минулу добу з 218 тис. учасників понад 100 тис. зайшли до наших сервісів і завантажили наші тестові зошити і бланки відповідей. Більше 50 тис. учасників змогли скористатися сервісом для того, щоб свої відповіді внести, тобто вони повністю розв’язали тест і повернули нам свої бланки відповідей в електронному форматі», - сказала Вакуленко.
Вона додала, що пробне ЗНО з української мови та літератури та інших предметів в онлайн-форматі можна буде пройти до 18 години 19 червня.
«Будь-який учасник у будь-який зручний для себе час до цього моменту може виконати свої операції. Весь сервіс закриється 19 червня — і українська мова, і інші навчальні предмети», - сказала Вакуленко.
Стосовно пробного ЗНО, яке має відбутися 17 червня з інших предметів, Вакуленко поінформувала, що УЦОЯО змінив схему роботи серверів Центру для уникнення проблем зі з’єднанням та некоректною роботою сервісів.
Зазначимо, що Міністерство освіти та науки вчора, 15 червня, зробило заяву про готовність до проведення ЗНО у безпечних умовах та відповідно до епідеміологічної ситуації і рекомендацій головного державного санітарного лікаря України. Скасування ж ЗНО є неприпустимим, - заявили в міністерстві.
Раніше освітній омбудсмен заявив, що складатимуть ЗНО лише ті, хто планує вступати до вишів.
Міністерство фінансів розробило механізм повернення коштів за пробне ЗНО, яке не відбулося в пунктах тестування у зв'язку з карантином. За участь у пробному ЗНО кожен учасник сплатив в середньому 145 гривень за кожен навчальний предмет.
Джерело: Укрінформ