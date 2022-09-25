Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Синоптик розповів, скільки триватиме потепління

Дар'я Самборська
glavcom.ua
Синоптик розповів, скільки триватиме потепління
Підвищення градусів за вікном пов'язане з надходженням в Україну гарячих повітряних мас
фото з відкритих джерел

Тепла погода тішитиме українців кілька тижнів

З неділі, 25 вересня, в Україні розпочнеться довгоочікуване потепління, триватиме воно до 6-7 жовтня. Такий прогноз дав народний синоптик Стас Щедрін, повідомляє ТСН.

Підвищення градусів за вікном пов'язане з надходженням в Україну гарячих повітряних мас. Потепління на півдні почнеться 25-27 вересня, а з 27-28-го числа і по 6-7 жовтня тепле повітря накриє всю Україну.

У цей період вночі очікується + 13...+15°С ночами і + 23...+29°С в денні години, в Криму навіть до + 32°С.

За прогнозом синоптика, з 1 по 7 жовтня по всій країні очікується поступове припинення опадів, у більшості областей переважатиме малохмарна, тепла і суха погода.

Але погодний експерт попередив, що після 10 жовтня дощі та осіння прохолода знову повернуться в Україну.

Нагадаємо, що в Карпатах продовжує сніжити. Рятувальники вранці 25 вересня показали фото засніжених гір.

Раніше синоптики розповіли, якою буде цьогорічна зима в Україні.

Читайте також: Підготовка до зими. Чи потрібен намет у квартирі

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сьогодні вранці на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно, сильний вітер та температура повітря -10°С.
Зима у Карпатах. Туристів просять пройти реєстрацію у рятувальників (відео)
23 лютого, 19:13
За останні 25 років середня температура січня – лютого в Україні зросла на 2–2,5 градуси
Якою буде зима в Україні? Прогноз Укргідрометцентру
7 серпня, 18:49

Суспільство

«Бог забрав тата» і «він заснув»: психологи пояснили, чому дітям не можна так казати
«Бог забрав тата» і «він заснув»: психологи пояснили, чому дітям не можна так казати
Звільнена з полону медик Мар’яна Мамонова стала мамою
Звільнена з полону медик Мар’яна Мамонова стала мамою
Синоптик розповів, скільки триватиме потепління
Синоптик розповів, скільки триватиме потепління
В Умань на святкування Рош га-Шана прибули понад 23 тисячі хасидів
В Умань на святкування Рош га-Шана прибули понад 23 тисячі хасидів
25 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
На Буковині віряни пройшли хресною ходою і отримали адмінпротокол
На Буковині віряни пройшли хресною ходою і отримали адмінпротокол

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
128K
Арестович заявив, що в Україні можуть мобілізувати 5,5 млн осіб
44K
Натяк Путіну? ЦРУ розкрило модель планування удару по лідеру Аль-Каїди
43K
Стало відомо, скільки рашистів перебувають на Запорізькій АЕС
19K
Вимагали, щоб їхали з ними: мобілізовані в РФ побили поліцейських (відео)
13K
«Мало не переворот»: дружина розповідає рашисту, що Путіна намагаються відсторонити (аудіо)
12K
Обстріли у Запоріжжі: знеструмлена електростанція, є поранені

Новини

Сім місяців війни. Окупанти намагаються відновити втрачені позиції
Вчора, 07:09
ЗСУ поранили російського генерала і ліквідували понад 300 рашистів – Генштаб
23 вересня, 07:09
Часу обмаль. Порошенко в ефірі Sky News назвав швидкі рішення, які зупинять Путіна
22 вересня, 13:05
За добу ЗСУ знищили понад 70 ворожих об’єктів – Генштаб
22 вересня, 07:06
Порошенко побачив схожість Путіна з однією твариною (відео)
21 вересня, 16:42
ЗСУ знищили комендатуру окупантів у Сватовому і відбили дев’ять атак
21 вересня, 06:59

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту