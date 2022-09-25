Синоптик розповів, скільки триватиме потепління

Підвищення градусів за вікном пов'язане з надходженням в Україну гарячих повітряних мас

Тепла погода тішитиме українців кілька тижнів

З неділі, 25 вересня, в Україні розпочнеться довгоочікуване потепління, триватиме воно до 6-7 жовтня. Такий прогноз дав народний синоптик Стас Щедрін, повідомляє ТСН.

Підвищення градусів за вікном пов'язане з надходженням в Україну гарячих повітряних мас. Потепління на півдні почнеться 25-27 вересня, а з 27-28-го числа і по 6-7 жовтня тепле повітря накриє всю Україну.

У цей період вночі очікується + 13...+15°С ночами і + 23...+29°С в денні години, в Криму навіть до + 32°С.

За прогнозом синоптика, з 1 по 7 жовтня по всій країні очікується поступове припинення опадів, у більшості областей переважатиме малохмарна, тепла і суха погода.

Але погодний експерт попередив, що після 10 жовтня дощі та осіння прохолода знову повернуться в Україну.

Нагадаємо, що в Карпатах продовжує сніжити. Рятувальники вранці 25 вересня показали фото засніжених гір.

Раніше синоптики розповіли, якою буде цьогорічна зима в Україні.