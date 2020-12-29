В Іспанії розробили біосенсори для виявлення Covid-19

Прилад може визначити наявність вірусу у приміщення протягом десяти хвилин

Прилад дозволяє виявляти вірус у приміщеннях

Дослідники з Політехнічного університету Валенсії розробили нову систему, що безперервно відстежує сигнали присутності коронавірусу в аерозолях навколишнього середовища.

Пристрій, який поки знаходиться на стадії прототипу, дозволяє оцінювати якість повітря і швидко виявляти вірус всередині приміщень.

«Розроблена нами система заснована на масовому біосенсорі, який використовує специфічні антитіла, які можуть виявляти вірус SARS-CoV-2 в повітрі», — говорить Анхель Макіейра, професор кафедри хімії і директор Інституту молекулярної розпізнавання і технологічних розробок в іспанській Валенсії.

Біосенсор IDM-UPV виконує прямі вимірювання, а також відрізняється простотою використання, низькою вартістю і універсальністю.

Датчик може дозволити проводити домашню діагностику коронавірусу за допомогою аналізу невеликих обсягів слини або крові без участі медичного працівника менш ніж за 10 хвилин.

Як повідомлялося, українські вчені оприлюднили прогноз поширення Covid-19 на період новорічних свят.

В Україні за добу, 28 грудня, зафіксовано 6 988 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 1 037 362 особи, одужало – 681 835 осіб, летальних випадків – 18 081, проведено ПЛР-тестувань – 5 511 179.