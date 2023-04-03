Повістки в месенджерах будуть? Мінцифри зробило уточнення

В Україні відсутня верифікація номера телефону та особи

Цьогоріч запустити видачу повісток через месенджери технічно неможливо. Про це заявив віцепрем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Liga.net.

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Наприкінці березня член оборонного комітету Верховної Ради Федір Веніславський розповів, що в парламенті думають над тим, щоб нормативно дозволити розсилати повістки у Viber чи Telegram. Технічні інструменти, за його словами, дозволять встановити, що особа прочитала повідомлення й ознайомилася з повісткою.

Федоров вважає, що Веніславський «або некоректно висловився, або просто це вирвано з контексту».

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«Не думаю, що це серйозне політичне бачення. Це неможливо зробити, поки немає якісного реєстру військовозобов'язаних, а до ідентифікатора реєстру не прив'язаний верифікований номер телефону. Я навіть не говорю зараз про Конституцію та постанови», – зазначив міністр.

За словами міністра, чисто технічно це неможливо зробити в цьому році.

Раніше повідомлялось, кого можуть призвати з однієї родини під час мобілізації у 2023 році.