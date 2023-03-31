Росія запровадила цифрові повістки

Електронні повістки будуть прирівняні до особистого вручення

На російському порталі «Госуслуги» прибрали можливість видалення облікового запису. Це пов’язують із рішення міноборони РФ розсилати через портал повістки призовникам. Про це повідомляє російське видання «Медиазона».

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Техпідтримка «Госуслуг» повідомила, що тепер видалити обліковий запис можна лише через особисте звернення. Користувачі соцмереж припускають, що це пов'язано з появою інформації про плани міноборони розсилати електронні повістки.

Раніше під час брифінгу міноборони РФ представник генштабу Володимир Цимлянський повідомив, що під час весняного призову, який розпочнеться 1 квітня, військкомати надсилатимуть повістки в електронному форматі.

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Пізніше заступник голови комітету Держдуми з оборони Юрій Швиткін розповів журналістам, що електронні повістки будуть прирівняні до особистого вручення. За його словами, це робиться для того, щоб зменшити кількість ухилянтів.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов, в рамках якого з 1 квітня по 15 липня до армії має вступити 147 тисяч росіян.

До слова, британська розвідка повідомила, що російська влада готує хвилю мобілізації з метою набору додаткових 400 тис. військовослужбовців.

У звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначалося, що законопроєкт держдуми РФ про підвищення призовного віку свідчить про те, що в майбутньому Кремль не планує проводити повну мобілізацію.