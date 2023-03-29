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Чи будуть повістки через месенджери: роз'яснення нардепа

glavcom.ua
Чи будуть повістки через месенджери: роз'яснення нардепа
фото з відкритих джерел

До початку війни база мобільних номерів чоловіків призовного віку була майже повністю сформована

В Україні можуть вручати повістки військовозобов'язаним через месенджери. Сформована база мобільних номерів чоловіків призовного віку, а отже «технічні можливості дозволяють надіслати повістку онлайн». Про це розповів народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки України Федір Веніславський під час телемарафону.

Водночас говорити про відповідний законопроєкт – завчасно. Веніславський уточнив, що наразі розсилок повісток через соцмережі не буде. 

«На рівні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки ми наразі розглядаємо питання удосконалення законодавчих підстав для вручення повісток, у тому числі можливість відправляти чоловікам, які підлягають мобілізації, повідомлення про необхідність з'явитись у центр комплектування за допомогою месенджерів, тобто відправляти повістки онлайн. Наразі розглядаємо можливість усунення бюрократичних проблем, пов'язаних з цим питанням», – зазначив Веніславський.

Він також підкреслив, що справді є деякі проблеми з мобілізацією, тому що «через війну є дуже багато внутрішньо переміщених осіб, серед яких багато чоловіків призовного віку, які можуть бути мобілізовані, але оскільки вони перебувають не за місцем реєстрації, і не всі стали на військовий облік за місцем фактичного проживання, є проблеми з призовом».

Раніше повідомлялось, кого можуть призвати з однієї родини під час мобілізації у 2023 році.

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Теги: Верховна Рада Міноборони Федір Веніславський повістка

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