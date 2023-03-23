Кого можуть призвати з однієї родини під час мобілізації у 2023 році

В Україні не визначена точна кількість осіб з однієї родини, яку мають право мобілізувати під час воєнного стану

Стало відомо яку кількість осіб з однієї родини можуть мобілізувати під час набору на військову службу

Така мобілізація триває протягом 90 діб після її оголошення в державі. У цей період призову підлягають всі громадяни (переважно чоловіки), які здатні втілювати військовий обов’язок. Про це повідомляють «Факти ICTV».

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Верховна Рада України вкотре проголосувала за подовження дії воєнного стану та загальної мобілізації до 20 травня 2023 року. Відповідно до цього, громадяни віком від 18 до 60 років, які здатні виконувати військовий обов’язок, можуть бути мобілізованими на військову службу.

За словами юриста та адвоката Ростислава Кравця, Україна не має закону, який би забороняв мобілізацію всіх членів родини.

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«Відповідно, можуть мобілізувати усіх. Чоловіка, дружину, і повнолітніх дітей. Якщо усі члени родини підлягають під мобілізацію, то їх усіх можуть призвати на військову службу», – зазначив Кравець.

Однак завжди є виняток. Жінки та чоловіки, у яких близькі родичі загинули або зникли безвісти під час реалізації заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки та оборони під час дії воєнного стану, призову не підлягають.

У такому випадку, близькими родичами вважаються:

чоловік;

дружина;

син;

донька;

батько;

мати;

дідусь;

бабуся;

рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра.

«Тобто, якщо людина загинула на війні або зникла безвісти, то її близьких родичів не будуть мобілізовувати», – додав Кравець.

За словами адвоката, якщо сімʼя виховує неповнолітніх дітей, то цих дітей не залишать одних.

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Згідно зі ст. 2 ЗУ Про військовий обов’язок і військову службу, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) та чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби.

«Якщо у родині є неповнолітні діти, то чоловіка можуть мобілізувати, а вже дружину – ні! Але, якщо усі діти повнолітні, то можуть забрати чоловіка, дружину, і повнолітніх дітей. Тобто усю родину», – наголосив юрист.

Не підлягають мобілізації під час воєнного стану:

чоловіки та жінки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

батько-одинак або мати-одиначка, які самостійно виховують дитину або дітей віком до 18 років;

чоловіки та жінки – опікуни, які виховують дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років або які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю (з видами порушень функцій організму III-IV ступеня вираження);

чоловіки та жінки, які утримують повнолітню дитину (18-23 років) з інвалідністю I або II групи;

чоловіки та жінки – піклувальники, батьки-вихователі – які утримують дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування (віком до 18 років);

чоловіки та жінки, які доглядають за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), яким необхідний постійний догляд;

чоловіки та жінки, які мають дружину (чоловіка) з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;

опікуни людини з інвалідністю, яка недієздатна;

ті, хто доглядають за особою з інвалідністю I групи, за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка потребує постійного догляду – в разі, якщо немає інших, які можуть взяти на себе цей догляд;

один з подружжя, жінка або чоловік, якщо обоє проходять військову службу та мають неповнолітню дитину або дітей, а також вагітні військовослужбовиці;

чоловіки та жінки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

Раніше повідомлялося, що ексгенпрокурор Юрій Луценко закликав до загальної мобілізації тилу і фронту.