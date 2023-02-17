Повістка не означає негайного відправлення на фронт: роз'яснення

Гуменюк: Інформація про те, що після вручення повістки люди одразу опиняються в окопі – це ІПСО

У ході медичної комісії може виявитися, що людина не підлягає мобілізації

Те, що громадянин України отримав повістку, не означає, що його негайно відправлять на передову. Про це повідомила керівниця пресцентру сил охорони та оборони Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в інтерв'ю «Радіо Свобода».

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«Отримання повістки не означає негайного відправлення на фронт. Це, знов-таки, розганяння пропагандистськими джерелами такого наративу, що відразу схоплений на вулиці опиняється в окопі. Це абсолютна неправда», – сказала вона.

Спершу у центрах комплектування мають вивірити дані людей. Далі відбувається проходження медичної комісії. У ході комісії може виявитися, що людина не підлягає мобілізації.

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Другим етапом є уточнення обставин, що можуть стати підставою для відтермінування. Велика кількість людей має бронь, хтось має трьох дітей і є опікуном, тобто має законні підстави, щоб не опинитися в мобілізаційному ресурсі. Проте для з’ясування таких обставин необхідно з’явитися в ТЦК та подати про себе дані.

«Не сперечатися, а поставитися з розумінням до цього, що в принципі центри комплектування вийшли назустріч вам. Дуже багато хто, до речі, каже: а я не знав, що треба з’являтися і поновляти», – додала Гуменюк.

Гуменюк додала, що потреби в мобілізаційному ресурсі ще є.

«Ми усі розуміємо, що коїться, наприклад, на сході, що там підрозділи дійсно перебувають довготривалий час в таких складних умовах, і вони дійсно потребують відновлення. Тобто виведення з зони активних бойових дій, перебування певний час на більш спокійній території, відновлення сил і повернення на позиції. Для цього і формується мобілізаційний ресурс», – зазначила Гуменюк.

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Нагадаємо, що нещодавно столична влада роз'яснила, чи можуть комунальники вручати повістки.