Туреччина: харківського ексдепутата, який зарізав своїх дітей, арештовано

Навроцький був узятий під варту поліцейськими

Турецькі правоохоронці затримали 38-річного громадянина України, який вбив двох своїх дітей та поранив дружину. Про це повідомляє турецьке видання Sabah.

«Український батько, який намагався вбити свою дружину після того, як забив до смерті своїх двох дітей у віці 4 і 6 років в районі Аланії в Анталії, був заарештований. Навроцького заарештували за звинуваченням в умисному вбивстві і посадили до в'язниці» », – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, трагедія сталася зранку 21 травня в Аланії. Внаслідок звірств українця його діти віком 4 та 6 років загинули, а дружина отримала важкі поранення.

Медики, які прибули на місце події, констатували смерть 4-річного хлопчика та його 6-річної сестри. Підозрюваного затримали на місці пригоди. Жінка розповіла, що вони приїхали з України та винаймали квартиру, вона жила внизу зі свекрухою, а чоловік – нагорі з дітьми. Чоловік намагався вбити і дружину, але вона втекла та замкнулася в кімнаті.

За даними видання NewsRoom, чоловік, що скоїв убивство – 37-річний Олексій Навроцький. Він відзнакою закінчив Харківський національний університет імені Василя Каразіна за спеціальністю «банківська справа».