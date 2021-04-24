Одеська область виходить із «червоної» зони

Із 25 квітня область перебуватиме у «жовтому» рівні епідемічної небезпеки

Одеська область вийшла із «червоної» зони. Найвищий рівень епідемічної небезпеки у регіоні перестане діяти із 00:00 25 квітня. Таке рішення під час позачергового засідання ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов.

«За результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 25 квітня 2021 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Одеської області, та застосувати на території Одеської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для «жовтого» рівня епідемічної небезпеки», – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, Одеська область перебувала у «червоній» зоні із 23 березня.

Раніше Чернівецька область, де завжди була найскладніша ситуація з розповсюдженням коронавірусу, вийшла з червоної зони карантину.

Тим часом, уряд продовжив режим надзвичайної ситуації та карантин до 30 червня 2021 року. Надзвичайна ситуація насамперед стосується органів державної влади та їхньої постійної готовності щодо протидії пандемії. Про це заявив під час брифінгу голова уряду Денис Шмигаль.



