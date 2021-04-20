Як святкувати Великдень та травневі свята – у МОЗ розповіли важливі деталі

У МОЗ закликали людей із хронічними захворюваннями не йти на Великдень у храми

В Україні наразі не планують на травневі свята запроваджувати загальнонаціональний локдаун. Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в етері телеканалу «1+1».

«Що ми зараз бачимо – у нас спостерігається стабілізація захворюваності на досить високих цифрах, але вже три тижні немає тенденції до зростання нових випадків та госпіталізацій. Це вже певний показник», – заявив Ляшко.

За його словами, на травневі та Великодні свята відбуватиметься «масова міграція» людей на території України, проводитимуться святкування в храмах.

«Тут буде інше питання – як достукатися до всіх щодо того, що ми перебуваємо в епідемії коронавірусної хвороби й дотримання протиепідемічних норм у цей період – ключова річ, щоби не було подальших спалахів та жорстких карантинів», – наголосив головний санітарний лікар.

У відповідь на питання, чи планують в Україні запроваджувати жорсткий загальнонаціональний карантин на травневі свята, Ляшко сказав: «Зараз він не планується. У понеділок 19 квітня мали селектор із президентом, де прем’єр-міністр говорив, що цього тижня відбудеться загальна зустріч зі Всеукраїнською радою церков. Там додатково будуть пропрацьовані вже розроблені Міністерством охорони здоров’я алгоритми, щоб у храмах усе відбувалося відповідно до протиепідемічних норм: як правильно забезпечити святкування, як правильно організувати кількість святкових літургій для того, щоби зменшити кількість людей, які приходять одночасно до храмів».

За його словами, МОЗ рекомендує людям похилого віку та людям із хронічними захворюваннями утриматися від відвідування храму.

«Також ми говоримо про те, що якщо є така можливість, то хтось один із домогосподарства може піти до храму й посвятити паску, щоби потім принести та передати все свячене своїй родині», – додав він.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов прогнозував, що наступний спалах коронавірусу може бути через 3-4 тижні після Великодніх свят.

За добу 19 квітня в Україні було виявлено 8 940 нових хворих на Covid-19. Від ускладнень хвороби вчора померли 367 пацієнтів. Наразі Україна – восьма у Європі за смертністю від коронавірусу.