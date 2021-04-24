«Укрзалізниця» збільшить кількість додаткових поїздів на травневі свята

Додаткові рейси отримають Чернівці, Одеса, Ужгород і Волинь із Рівненською областю

Через підвищений попит «Укрзалізниця» запустить додаткові рейси на період великодніх і травневих свят, повідомляє пресслужба компанії.

«Зокрема, у відповідь на численні прохання пасажирів додаткові рейси отримають Чернівці, Одеса, Ужгород і Волинь із Рівненською областю», – ідеться в повідомленні.

Отже, до списку додаткових рейсів на свята увійшли:

№ 249/250 «Київ – Чернівці»: Відправлення з Києва 30.04, 3.05, 7.05, з Чернівців 1.05, 4.05, 9.05;

№ 202/201 «Ковель – Київ»: із Ковеля 29.04, 4.05, 9.05, з Києва 30.04, 5.05, 10.05.

№ 248/247 «Одеса – Ковель»: з Одеси 30.04, з Ковеля 02.05;

№ 148/147 «Одеса – Київ»: з Одеси з 29.04 по 27.05 по непарних, з Києва з 30.04 по 28.05 по парних;

№ 242/241 «Одеса – Дніпро»: з Одеси 29.04, з Дніпра 30.04;

№ 26/25 «Одеса – Ужгород»: з Одеси 30.04, 02,08. 05, з Ужгорода 1, 3, 9.05;

№ 207/208 «Київ – Ужгород»: 30.04 з Києва;

№ 235/236 «Ужгород – Львів»: 01.05 з Ужгорода.

Крім того, було змінено графік руху поїзда №7088/7087 сполученням «Харків – Костянтинівка», який з 29 квітня до 10 травня курсуватиме щодня. Відправлення з Костянтинівки – о 6.00, повернення з Харкова – о 15:55.

«Укрзалізниця» закликає пасажирів правильно носити маски, користуватися антисептиком і утриматися від подорожей у разі симптомів хвороби або нещодавніх контактів із хворими.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» розпочинає продаж квитків на додаткові рейси, присвячені до Великодніх свят.

Нагадаємо, компанія-перевізник «Укрзалізниця» відновила продаж квитків до Івано-Франківської області з 10 квітня. Висадка і посадка пасажирів на станціях Івано-Франківщини також буде дозволена.