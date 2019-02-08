Православна церква України створила місію, що опікуватиметься українськими політв'язнями



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Очільник Єдиної церкви Епіфаній сказав, що Климент «не просто вболіває на словах, але практично діє: він їздить, допомагає, відвідує в'язнів, тобто ця людина справді клопочеться»

Місією керуватиме архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент

Синод Православної церкви України створив православну місію допомоги жертвам порушення прав людини та особам, позбавленим волі, що опікуватиметься звільненням українських політв'язнів Кремля. Про це повідомив митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України Епіфаній під час зустрічі колег і друзів журналіста «Укрінформу», художника та політв'язня Кремля Романа Сущенка з нагоди його 50-річчя. Про це повідомляє «Укрінформ».

За словами митрополита Епіфанія, ми відкрили таку місію, що у майбутньому буде робити все задля того, щоб ці хлопці (українські політв'язні Кремля - ред.) повернулися і тут разом із Романом (Сущенком - ред.) всі відсвяткувати його наступний день народження. «Я в це вірю, бо Господь може це втілити, якщо ми будемо мати глибоку віру і будемо молитися до нього за це», - зазначив предстоятель Православної церкви України Епіфаній.

За його словами, цією місією керуватиме архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент. Епіфаній підкреслив, що Климент є найбільш активним єпископом, «який не просто вболіває на словах, але практично діє: він їздить, допомагає, відвідує в'язнів, тобто ця людина справді клопочеться».

«До цього часу владика Климент це робив з власної ініціативи, тобто як ієрей, який знаходиться на окупованій території. Я думаю, що він найбільше розуміє тих хлопців, які зараз перебувають в ув'язненні, бо він перебуває в духовній окупації і в окупації на території Криму. І для нього це є певним сенсом життя. Він це робить добровільно. Він їздить навіть туди, на територію Росії, намагається відвідати, йому на цьому шляху роблять багато перепон, але попри це, він впевнено працює в цьому напрямку. І для того, щоб підсилити його позицію, щоб він мав навіть тут, в Україні, певне юридичне право, тобто мав певну посаду, що чітко давала б йому можливість звертатися в різні установи, тому ми і створили цю місію», - уточнив Епіфаній.

Предстоятель ПЦУ також додав, що невдовзі буде створено статут цієї місії, де «буде чітко прописано права та обов'язки, що буде мати голова цієї місії».

Як повідомлялося, загалом у Росії та в окупованому Криму утримують понад 70 українських політв'язнів, серед них і журналіста Укрінформу Романа Сущенка, якого в РФ засудили до 12 років колонії суворого режиму за нібито шпигунство. Міністерство закордонних справ України направило вже близько 300 нот до Росії з вимогою звільнити політв'язнів-українців.