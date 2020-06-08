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    Події в Україні

    Сьогодні п’ята річниця наймасштабнішої пожежі в історії пожежно-рятувальної служби України

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    За весь час ліквідації пожежі найтрагічнішим днем був ранок 9 червня, коли на території нафтобази&nbsp;пролунав вибух. В одну мить він забрав життя трьох рятувальників - Сьогодні п’ята річниця наймасштабнішої пожежі в історії пожежно-рятувальної служби України
    За весь час ліквідації пожежі найтрагічнішим днем був ранок 9 червня, коли на території нафтобази пролунав вибух. В одну мить він забрав життя трьох рятувальників

    Пожежа розпочалася 8 червня 2015 року, а повністю ліквідувати її вдалось тільки 13 червня

    Сьогодні п’ята річниця пожежі на нафтобазі ТОВ «Побутрембудматеріали» у смт Глеваха Київщини, що виникла 8 червня 2015 року. Про це повідомляє пресслужба МВС.

    «П’ята річниця наймасштабнішою пожежі в історії пожежно-рятувальної служби України: пожежне братство вшановує загиблих колег. Пожежа на нафтобазі ТОВ «Побутрембудматеріали» у смт Глеваха Київщини, що виникла 8 червня 2015 року назавжди вписана в історію пожежно-рятувальної служби України, як наймасштабніша не лише у нашій країні, а й у Європі», – йдеться у повідомленні.

    Вказано, що всього із полум’ям боролися 939 чоловік та 117 одиниць техніки, а позмінно в цілодобовому режимі одночасно працювали більше двох сотень людей та понад півсотні одиниць техніки.

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    Сьогодні п’ята річниця наймасштабнішої пожежі в історії пожежно-рятувальної служби України
    Сьогодні п’ята річниця наймасштабнішої пожежі в історії пожежно-рятувальної служби України
    Сьогодні п’ята річниця наймасштабнішої пожежі в історії пожежно-рятувальної служби України
    Сьогодні п’ята річниця наймасштабнішої пожежі в історії пожежно-рятувальної служби України
    Сьогодні п’ята річниця наймасштабнішої пожежі в історії пожежно-рятувальної служби України
    Сьогодні п’ята річниця наймасштабнішої пожежі в історії пожежно-рятувальної служби України
    Сьогодні п’ята річниця наймасштабнішої пожежі в історії пожежно-рятувальної служби України
    Сьогодні п’ята річниця наймасштабнішої пожежі в історії пожежно-рятувальної служби України
    Сьогодні п’ята річниця наймасштабнішої пожежі в історії пожежно-рятувальної служби України
    Сьогодні п’ята річниця наймасштабнішої пожежі в історії пожежно-рятувальної служби України
    Сьогодні п’ята річниця наймасштабнішої пожежі в історії пожежно-рятувальної служби України
    Сьогодні п’ята річниця наймасштабнішої пожежі в історії пожежно-рятувальної служби України
    Сьогодні п’ята річниця наймасштабнішої пожежі в історії пожежно-рятувальної служби України
    Сьогодні п’ята річниця наймасштабнішої пожежі в історії пожежно-рятувальної служби України
    Сьогодні п’ята річниця наймасштабнішої пожежі в історії пожежно-рятувальної служби України

    «За весь час ліквідації пожежі найтрагічнішим днем був ранок 9 червня, коли на території нафтобази пролунав вибух. В одну мить він забрав життя трьох рятувальників: Максима Глазкова, Антона Басовського та Андрія Тарасенка», – повідомили у пресслужбі.

    Зазначається, що Максим Глазков, Антон Басовський та Андрій Тарасенко посмертно були нагороджені орденом «За мужність» III ступеня.

    Нагадаємо, пожежа розпочалася 8 червня 2015 року, а повністю ліквідувати її вдалось тільки 13 червня.

    У ніч на середу, 3 червня, сталася пожежа у приватному житловому будинку у смт Пісківка Бородянського району. Було встановлено, що загорілася частина дерев’яного житлового будинку. В ході проведення розвідки рятувальниками виявлено тіло загиблого громадянина, 1955 року народження.

    Як повідомлялося, 7 червня, у Запоріжжі в Комунарському районі спалахнула пожежа в одному з цехів взуттєвої фабрики Mida.

    пожежа вибух МВС рятувальники
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