  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Петро Порошенко
рус
    Думки вголос

    Чергова атака на закон про мову

    • Петро Порошенко

      П'ятий президент України

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Чергова атака на закон про мову

    Я не радив би нікому випробовувати на міцність українську ідентичність

    «Слуги народу» підготували чергову атаку на закон про мову. І різні угрупування всередині фракції змагаються між собою, як би завдати дошкульнішого удару по позиціях української мови в сфері послуг.

    «Какая, – спитаєте, – разница?» Та жодної. Бо концепції обох внесених ними законопроектів, основного і альтернативного, будуються на фейковому припущенні, ніби штрафувати мають за вживання російської мови. Це неправда. Це – кремлівський фейк. Штрафи насправді передбачено за небажання надавати послуги українською на вимогу клієнта. Але ніхто нікого немає ані права, ані бажання карати, якщо надавач послуги і її споживач домовились між собою про російську або будь-яку іншу мову обслуговування.

    Влітку минулого року «Слуги» намагалися ревізувати закон в частині освіти. Тепер – атакують в сфері послуг. Тоді за підтримки громадськості ми їхню спробу відбили. Сподіваюся, що і цього разу їх атака захлинеться. Тим більше, що опитування показують, що переважна більшість громадян України з розумінням ставиться до захисту прав україномовних громадян на обслуговування рідною мовою, яке, до речі, не порушує права російськомовних громадян отримувати послуги теж рідною мовою.

    Закон про мову був частиною нашої державницької стратегії. Ще одна атака на цей закон це не лише спроба завадити повноцінному функціонуванню української після століть імперського панування. Це замах на саму українську ідентичність, яку наша команда усіляко підтримувала і розвивала. І я не радив би нікому випробовувати її на міцність.

    Джерело: блог Петра Порошенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: закон українська мова партія Слуга народу
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Сергій Руденко
    Сергій Руденко

    Журналіст

    Юрій Федоренко
    Юрій Федоренко

    Експерт з питань суспільної комунікації

    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Марина Фарба
    Марина Фарба

    Мешканка Луганська

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies