Чергова атака на закон про мову

Я не радив би нікому випробовувати на міцність українську ідентичність

«Слуги народу» підготували чергову атаку на закон про мову. І різні угрупування всередині фракції змагаються між собою, як би завдати дошкульнішого удару по позиціях української мови в сфері послуг.

«Какая, – спитаєте, – разница?» Та жодної. Бо концепції обох внесених ними законопроектів, основного і альтернативного, будуються на фейковому припущенні, ніби штрафувати мають за вживання російської мови. Це неправда. Це – кремлівський фейк. Штрафи насправді передбачено за небажання надавати послуги українською на вимогу клієнта. Але ніхто нікого немає ані права, ані бажання карати, якщо надавач послуги і її споживач домовились між собою про російську або будь-яку іншу мову обслуговування.

Влітку минулого року «Слуги» намагалися ревізувати закон в частині освіти. Тепер – атакують в сфері послуг. Тоді за підтримки громадськості ми їхню спробу відбили. Сподіваюся, що і цього разу їх атака захлинеться. Тим більше, що опитування показують, що переважна більшість громадян України з розумінням ставиться до захисту прав україномовних громадян на обслуговування рідною мовою, яке, до речі, не порушує права російськомовних громадян отримувати послуги теж рідною мовою.

Закон про мову був частиною нашої державницької стратегії. Ще одна атака на цей закон це не лише спроба завадити повноцінному функціонуванню української після століть імперського панування. Це замах на саму українську ідентичність, яку наша команда усіляко підтримувала і розвивала. І я не радив би нікому випробовувати її на міцність.

Джерело: блог Петра Порошенка

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