Мовний скандал на Вінниччині: на сесіях міськради дозволено спілкуватись російською

Депутат Андрій Скакодуб звернувся до мовного омбудсмена із вимогою привести регламент у відповідність до закону

Чинний регламент міської ради Ладижина дозволяє депутатам виступати під час сесій двома мовами: українською та російською.

Така норма суперечить чинному мовному законодавству, і хоч документ ухвалили ще 19 листопада 2020 року, розголос історія отримала лише зараз, пише ВінницяOK.

«Пленарні засідання ради і засідання постійних комісій ради проводяться українською або російською мовами. Діловодство ведеться державною мовою», – йдеться у третій статті регламенту.

Оскільки законодавство вимагає проведення сесій виключно державною мовою, депутат міської ради Андрій Скакодуб звернувся до мовного омбудсмена із вимогою привести регламент у відповідність до закону. Відреагували на ситуацію і інші представники депутатського корпусу. Так, фракція «Європейської Солідарності» оприлюднила заяву, в якій зазначено, що під час розгляду та ухвалення регламенту сталася помилка, яка потребує негайного виправлення. «Фракція «Європейської Солідарності» вимагає негайно переглянути Регламент Ладижинської міської ради 8 скликання, зокрема внести зміни допункту 3.1. статті 3 у такій редакції: «Пленарне засідання ради та засідання постійних комісій ради проводяться українською мовою. Діловодство ведеться державною мовою». Вважаємо неприпустимим використання іншої, окрім державної, мови у діяльності місцевих органів влади. Під час роботи 1 сесії 8 скликання 19 листопада 2020 року сталася помилка у розгляді та прийнятті Регламенту. Вимагаємо її терміново виправити. Закликаємо депутатів ради невідкладно внести зміни до Регламенту та припинити ситуацію, яка не прикрашає місто Ладижин», – зазначено у заяві. Вже завтра, 23 лютого, у Ладижині має зібратись позачергова сесія міськради, яка має змінити мовні засади регламенту.

Нагадаємо, одеські чиновники будуть вдосконалювати знання української мови.