Обслуговування українців державною мовою. Скарги надходять з Донецької та Луганської областей

Про виконання закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної»

З 16 січня по 11 лютого 2021 року до Уповноваженого із захисту державної мови щодо захисту прав на отримання інформації та послуг державною мовою, усунення перешкод та обмежень у користуванні державною мовою, надання консультацій та додаткової інформації звернулося 605 громадян з різних куточків України.

Найбільше звернень та скарг продовжує надходити із Києва та Київської області (276). У східних, південних та західних областей України – незначна кількість можливих порушень (наприклад, Луганська область – 7, Миколаївська – 6, Донецька – 4, Тернопільська – 4, Херсонська, Рівненська, Івано-Франківська, Закарпатська, Хмельницька по 2 звернення).

Переважна більшість (281) звернень стосується відсутності української версії вебсайтів про надання послуг та сайтів інтернет магазинів. 126 громадян поскаржилися на порушення своїх прав, перешкоди та обмеження у користуванні державною мовою у сфері обслуговування. Найбільше таких порушень (53) виявлено киянами.

Також продовжує надходити інформація щодо використання недержавної мови деякими депутатами місцевих рад міст Миколаєва, Одеси, Дніпра, Запоріжжя, а також щодо можливих порушень мовного законодавства у сфері освіти.

Нагадаємо, що відповідно до статті 49 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» завданням Уповноваженого є захист права громадян України на отримання державною мовою інформації та послуг у сферах суспільного життя, визначених цим Законом, на всій території України і усунення перешкод та обмежень у користуванні державною мовою.

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