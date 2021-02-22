Одеські чиновники будуть вдосконалювати знання української мови

До групи увійшли фахівці, які працюють безпосередньо з документами і в силу специфіки своїх посадових обов'язків спілкуються з городянами

Після завершення навчання учасники програми отримають відповідний сертифікат

В Одесі створено першу групу з 30 чиновників мерії, які пройдуть навчання з метою вдосконалення знань української мови.

Про це стало відомо сьогодні під час наради в мерії, пише УНІАН.

Як зазначила директор департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич, загалом заявки для участі у семінарах надіслали понад 1 тис. осіб. «На даний час ми сформували першу групу з 30 осіб», – сказала чиновниця.

Вона пояснила, що до групи увійшли фахівці, які працюють безпосередньо з документами і в силу специфіки своїх посадових обов'язків спілкуються з городянами.

Заняття будуть проходити по вівторках і четвергах з 14:00, навчальна програма складається з 8 занять, яку будуть вести три педагоги.

Після завершення навчання учасники програми отримають відповідний сертифікат.

Крім того, за словами Буйневич, планується видати спеціальний довідник специфічних термінів українською мовою, які необхідно знати (які застосовують у роботі) чиновникам мерії.

Нагадаємо, в Україні з 16 січня набрали чинності норми закону про обслуговування споживачів українською мовою. Згідно зі статтею 30 закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», всі постачальники послуг, незалежно від форми власності, мають обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги українською мовою. Цей закон Верховна Рада ухвалила 25 квітня 2019 року, а його статті вводяться поетапно. 17 січня поточного року мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що всім чиновникам необхідно дотримуватися норм цього закону. 8 лютого на нараді в мерії було заявлено, що для чиновників хочуть провести семінари щодо вдосконалення знання української мови, але заявок від бажаючих на той момент не надходило.