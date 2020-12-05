Президент та урядовці привітали українських волонтерів з міжнародним Днем волонтера

В Україні вітають волонтерів зі святом, дякують за боротьбу з агресором

«Ви завжди перші, там де на вас чекають» – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський привітав українських волонтерів з міжнародним Днем волонтера, повідомляє пресслужба глави держави.

«За останні роки в Україні волонтерський рух набув неабияких масштабів, залишаючись міцним фундаментом сталого розвитку громадянського суспільства.

Сприяння українській армії, підтримка шпиталів і лікарень, допомога переселенцям з Криму та із зони бойових дій на Сході нашої країни, пандемія Covid-19, страшні повені на Прикарпатті чи жахливі пожежі на Луганщині – ви одразу першими були там, де на вас з нетерпінням чекали», – йдеться у вітанні.

Зеленський висловив упевненість, що становлення волонтерства в нашій країні – це передусім соціальна підтримка наших співвітчизників, якої сьогодні потребують й самі волонтери.

«Тому пріоритетним завданням держави є створення потужної інституції волонтерства, побудованої на принципах демократії, толерантності із використанням найкращого досвіду наших іноземних партнерів.

Щиро зичу вам і вашим родинам міцного здоров’я, миру та благополуччя», – йдеться у привітанні.

За милосердя волонтерам подякувало і керівництво Верховної Ради. «Ви є взірцями людяності й доброчинства. Реагуючи на суспільні виклики, ви не шкодуєте ані власних сил, ані часу, ані здоров’я. Ваша праця – безцінна! Вона надихає інших робити добро, допомагати ближньому», – написав перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук.

Також для українських волонтерів створили відеопривітання від Командування об’єднаних сил ЗС України. «З початком російсько-української війни, ми щодня отримуємо від Вас потужну підтримку, що так необхідна для захисту територіальної цілісності та незалежності держави», – додали в повідомленні.

В Україні налічується близько 2,5 тисяч волонтерських організацій. Загалом у світі, за даними ООН, налічується близько 140 млн волонтерів.

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